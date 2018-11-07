В Поморье ввели максимальные налоговые льготы для резидентов ТОСЭР

В Архангельской области принят закон, который устанавливает льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций для резидентов ТОСЭР - территорий опережающего социально-экономического развития. Эксперты отмечают, что столь значимую поддержку бизнес в моногородах региона получает впервые.

По налогу на прибыль устанавливается нулевая ставка, которая будет действовать в течение пяти налоговых периодов. На следующие пять ставка составит десять процентов. Аналогичная картина с налогом на недвижимое имущество организаций-резидентов: ноль процентов на пять периодов.

Тем самым в Поморье вводится максимальный уровень налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Федеральное законодательство устанавливает пороговые значения налоговых ставок, а регионы вправе их конкретизировать. Нулевой налог - минимально допустимая планка.

Пока в Архангельской области создана одна территория опережающего социально-экономического развития - это Онега, районный центр на берегу Белого моря. Статус ТОСЭР город получил в марте этого года. В Онеге 20 тысяч жителей и практически единственное лесопильно-деревообрабатывающее производство. Уровень безработицы чуть выше, чем в среднем по региону. По сравнению с другими моногородами области у Онеги пока все впереди, поэтому привлечь инвесторов очень важно. В рамках ТОСЭР здесь планируется реализовать пять крупных проектов, получить более 260 миллионов рублей инвестиций и создать около ста рабочих мест.

Перспективными направлениями для развития Онеги считаются добыча и переработка торфа и базальта, туризм. В городе у моря собираются построить центр семейного водного отдыха, лыжно-биатлонный комплекс со спортивным городком, а также гостинично-туристический комплекс. В планах - открытие производства по розливу воды и переработке дикоросов.

- Принятый закон о налоговых льготах - важнейшее, возможно, даже историческое решение для региона, - отметила председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Он создает преференции для бизнеса, который готов не просто работать, но и надлежащим образом зарегистрироваться в Онеге. Мы считаем, что это позволит привлечь инвесторов в моногород, где возникают трудности с развитием тех или иных производств. Онежане получат новые рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

Закон о нулевых налогах вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на все будущие ТОСЭР Поморья.

Онежские депутаты также приняли решение об освобождении резидентов ТОСЭР от земельного налога на участки, используемые для реализации инвестпроектов. Такая льгота предоставляется на пять лет.