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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ноль процентов

В Поморье ввели максимальные налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
В Архангельской области принят закон, который устанавливает льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций для резидентов ТОСЭР - территорий опережающего социально-экономического развития. Эксперты отмечают, что столь значимую поддержку бизнес в моногородах региона получает впервые.

По налогу на прибыль устанавливается нулевая ставка, которая будет действовать в течение пяти налоговых периодов. На следующие пять ставка составит десять процентов. Аналогичная картина с налогом на недвижимое имущество организаций-резидентов: ноль процентов на пять периодов.

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Тем самым в Поморье вводится максимальный уровень налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Федеральное законодательство устанавливает пороговые значения налоговых ставок, а регионы вправе их конкретизировать. Нулевой налог - минимально допустимая планка.

Пока в Архангельской области создана одна территория опережающего социально-экономического развития - это Онега, районный центр на берегу Белого моря. Статус ТОСЭР город получил в марте этого года. В Онеге 20 тысяч жителей и практически единственное лесопильно-деревообрабатывающее производство. Уровень безработицы чуть выше, чем в среднем по региону. По сравнению с другими моногородами области у Онеги пока все впереди, поэтому привлечь инвесторов очень важно. В рамках ТОСЭР здесь планируется реализовать пять крупных проектов, получить более 260 миллионов рублей инвестиций и создать около ста рабочих мест.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Перспективными направлениями для развития Онеги считаются добыча и переработка торфа и базальта, туризм. В городе у моря собираются построить центр семейного водного отдыха, лыжно-биатлонный комплекс со спортивным городком, а также гостинично-туристический комплекс. В планах - открытие производства по розливу воды и переработке дикоросов.

- Принятый закон о налоговых льготах - важнейшее, возможно, даже историческое решение для региона, - отметила председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Он создает преференции для бизнеса, который готов не просто работать, но и надлежащим образом зарегистрироваться в Онеге. Мы считаем, что это позволит привлечь инвесторов в моногород, где возникают трудности с развитием тех или иных производств. Онежане получат новые рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

Закон о нулевых налогах вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на все будущие ТОСЭР Поморья.

Онежские депутаты также приняли решение об освобождении резидентов ТОСЭР от земельного налога на участки, используемые для реализации инвестпроектов. Такая льгота предоставляется на пять лет.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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