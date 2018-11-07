В Коми перед судом предстанет женщина, ставшая виновницей лесного пожара. В июле огонь уничтожил почти 12,5 гектара леса в Усть-Цилемском районе республики.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 26-летняя местная жительница проигнорировала запрет на посещение лесов, установленный на время пожароопасного сезона, и вместе со своим сожителем отправилась за грибами. В лесу пара несколько раз разводила костры, чтобы погреться у огня, а тушить их потом не считала нужным. Согревались и спиртным.

- Органом предварительного расследования женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 261 УК РФ "повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если оно причинило крупный ущерб", - сообщили в прокуратуре. - Она признала вину в инкриминируемом ей преступлении и детально на месте происшествия показала очередность событий, произошедших в день пожара.

По словам и.о. прокурора района Юрия Тимофеева, свидетелем пошел и спутник женщины, который вину за пожар свалил на нее. А на месте возгорания дознаватели нашли окурки от сигарет той же марки, которые курит обвиняемая.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Цилемский районный суд. Женщине может грозить штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, поджигательнице предстоит возместить причиненный ущерб. По версии прокуратуры, он оценивается в 725 тысяч рублей. Соответствующий иск уже заявлен.