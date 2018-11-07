Новости

"КамАЗ" поставит в Москву почти 600 автобусов к 2020 году 16:00
МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома" 15:58
В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу 15:54
Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом 15:48
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате 15:38
В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов 15:37
Неймар обиделся на судью матча с "Наполи" 15:33
Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения 15:30
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 15:15
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 15:10
Полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва 15:07
Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом 15:06
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США 15:00
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 14:59
Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ 14:56
4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома" 14:54
Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет 14:54
Volkswagen Golf получил в России новые опции 14:48
Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают 14:38
Бастрыкин поручил проверить амурскую колонию после фото Цеповяза с икрой 14:36
В Калининграде СК начал проверку после нападения собак на ребенка 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 15:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не освоим, так присвоим

Горожане ведут борьбу с бездумным освоением бюджета муниципалами
Текст: Валерия Лозовская (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
В Центральном районе Петербурга все чаще назревают конфликты между муниципалами и жильцами по поводу "облагораживания" территорий. В этой ситуации оказались и жители домов № 5 и № 7 на Новгородской улице. В одно утро к ним во двор приехал трактор от МО "Смольнинское", чтобы снять практически новый асфальт и уложить вместо него плитку. Проживающие в доме не пустили технику, а позже собрали около 60 подписей, чтобы остановить подобное "благоустройство".

Проблема неграмотного освоения бюджета муниципальным образованием встает не в первый раз. Но сейчас действия властей жители дома называют "настоящей наглостью": в ответ на первое коллективное обращение им сообщили, что в 2017 году проводилось общественное обсуждение, где все действия были согласованы.

Конечно, никто из граждан о такой встрече вспомнить не смог. Маловероятно, что жители домов стали возмущаться, если бы покрытие дороги плиткой было на самом деле так нужно.

Или хотя бы - качественно выполнено. Но уже положенный асфальт не только служит в десять раз дольше, но и стоит примерно в три раза дешевле. По этому поводу в группах активистов Центрального района в социальной сети уже ведутся споры: почему вместо того, чтобы отремонтировать на выделенные деньги покрытия у десятков домов, муниципалы решают положить плитку всего у пары из них?

В этом году на ремонт покрытия по всему МО выделили лишь десять миллионов рублей - восемь процентов от всего бюджета. Вышло, к сожалению, иначе: по сравнению с импортной петербургская плитка не выдерживает перепада температур с плюса на минус и легко колется при борьбе с гололедом.

Асфальт служит в десять раз дольше и стоит примерно в три раза дешевле плитки

По мнению активиста Центрального района Ярослава Кострова, решить проблему поможет только "реальный" диалог, а не "псевдообсуждения".

В Петербурге признали реальный возраст старинного здания в центре города

Как утверждает общественник, причиной неверных решений в облагораживании территорий стало не только полное неумение муниципалов планировать бюджет, но и их внутренняя коррупция: в конце августа под домашний арест заключили главу МО "Смольнинское" Наталью Смирнову, что лишь усиливает данное предположение.

В отделении Общероссийского народного фронта в Петербурге подтвердили, что обращения граждан по данному вопросу участились и требуют внимательного и тщательного изучения.

В данной ситуации бюджет МО срочно должен быть переформирован: возмущением жители четко обозначили свою позицию. Теперь власть должна к ней прислушаться.

Депутаты предложили ужесточить правила перевода помещений в нежилые

Протесты против плитки уже были на 4-й Советской, 45-47, Кирочной, 59, Херсонской, 2/9. Эти три двора удалось отстоять.

В интернете, в сообществе активистов Центрального района, расходование средств предлагают сделать "целевым" по-настоящему: например, больше вкладываться в строительство детских площадок. На самом деле интересных, а не собранных "под копирку", озеленять территории. А если и класть плитку - только по всем правилам: создавать грамотную отмостку и водоотведение, не укладывать материал вплотную к домам. Обязательно советоваться с жителями. Ведь муниципальное образование должно не предполагать, что лучше для петербуржцев, оно должно сначала спросить их об этом.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ
С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Названы регионы с самым качественным отдыхом