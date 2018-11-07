В Центральном районе Петербурга все чаще назревают конфликты между муниципалами и жильцами по поводу "облагораживания" территорий. В этой ситуации оказались и жители домов № 5 и № 7 на Новгородской улице. В одно утро к ним во двор приехал трактор от МО "Смольнинское", чтобы снять практически новый асфальт и уложить вместо него плитку. Проживающие в доме не пустили технику, а позже собрали около 60 подписей, чтобы остановить подобное "благоустройство".

Проблема неграмотного освоения бюджета муниципальным образованием встает не в первый раз. Но сейчас действия властей жители дома называют "настоящей наглостью": в ответ на первое коллективное обращение им сообщили, что в 2017 году проводилось общественное обсуждение, где все действия были согласованы.

Конечно, никто из граждан о такой встрече вспомнить не смог. Маловероятно, что жители домов стали возмущаться, если бы покрытие дороги плиткой было на самом деле так нужно.

Или хотя бы - качественно выполнено. Но уже положенный асфальт не только служит в десять раз дольше, но и стоит примерно в три раза дешевле. По этому поводу в группах активистов Центрального района в социальной сети уже ведутся споры: почему вместо того, чтобы отремонтировать на выделенные деньги покрытия у десятков домов, муниципалы решают положить плитку всего у пары из них?

В этом году на ремонт покрытия по всему МО выделили лишь десять миллионов рублей - восемь процентов от всего бюджета. Вышло, к сожалению, иначе: по сравнению с импортной петербургская плитка не выдерживает перепада температур с плюса на минус и легко колется при борьбе с гололедом.

Асфальт служит в десять раз дольше и стоит примерно в три раза дешевле плитки

По мнению активиста Центрального района Ярослава Кострова, решить проблему поможет только "реальный" диалог, а не "псевдообсуждения".

Как утверждает общественник, причиной неверных решений в облагораживании территорий стало не только полное неумение муниципалов планировать бюджет, но и их внутренняя коррупция: в конце августа под домашний арест заключили главу МО "Смольнинское" Наталью Смирнову, что лишь усиливает данное предположение.

В отделении Общероссийского народного фронта в Петербурге подтвердили, что обращения граждан по данному вопросу участились и требуют внимательного и тщательного изучения.

В данной ситуации бюджет МО срочно должен быть переформирован: возмущением жители четко обозначили свою позицию. Теперь власть должна к ней прислушаться.

Протесты против плитки уже были на 4-й Советской, 45-47, Кирочной, 59, Херсонской, 2/9. Эти три двора удалось отстоять.

В интернете, в сообществе активистов Центрального района, расходование средств предлагают сделать "целевым" по-настоящему: например, больше вкладываться в строительство детских площадок. На самом деле интересных, а не собранных "под копирку", озеленять территории. А если и класть плитку - только по всем правилам: создавать грамотную отмостку и водоотведение, не укладывать материал вплотную к домам. Обязательно советоваться с жителями. Ведь муниципальное образование должно не предполагать, что лучше для петербуржцев, оно должно сначала спросить их об этом.