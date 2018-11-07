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07.11.2018 17:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мэру Симферополя Игорю Лукашеву, его замам и председателю горсовета Виктору Агееву завтра на общественном транспорте добраться на работу, чтобы на себе ощутить все "прелести" транспортного коллапса и недостатки общественного транспорта.

- Уже завтра мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик, - заявил Аксенов. - Считаю это хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения касательно своей эффективности.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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С такой инициативой Аксенов выступил по итогам 10-дневного наблюдения за работой мэрии в части капремонта дорог и уборки мусора. Оценившие работу администрации Симферополя вице-премьеры Юрий Гоцанюк и Дмитрий Полонский констатировали, что для ремонта дорог на объектах по-прежнему мало техники и людей, и движение автомобилей в центре города парализовано.

- Правительство Республики Крым приняло меры, которые, надеюсь, позволят сгладить ситуацию, - резюмировал Аксенов. - Так, запрещено перекрывать новые улицы до окончания ремонта на текущих объектах. При этом перекрытие дорог должно быть обязательно согласовано с ГИБДД. На месте администрации я бы ночами не спал, пока не переломил ход событий. На основании подведения итогов, докладов всех профильных министров и тех, кто принимал участие в проверке, в пятницу будут приняты конкретные выводы и решения.

Накануне после резкой критики со стороны правительства РК чиновники администрации Симферополя отчитались об ускорении темпов дорожного ремонта. По словам вице-мэра Симферополя Сергея Круцюка, на всех объектах работы вошли в график. Так, на улицах Кирова и Севастопольской начали укладку второго слоя асфальта. А на улицах Козлова и Центральной ремонт может быть закончен досрочно. Тем не менее, симферопольцы в первые дни ноября по полтора-два часа стоят в пробках и добираются до дома.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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