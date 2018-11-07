В Калмыкии из года в год фиксируют рекордный уровень закредитованности домохозяйств. По последним данным ОНФ, республика в 2018 году возглавила топ-5 самых закредитованных регионов, средний объем задолженности здесь составляет 284 тысячи рублей. Поэтому вовсе неслучайно в Калмыкии в прошлом году появился необычный студенческий финансовый отряд. Преподаватели и волонтеры - студенты экономического факультета Калмыцкого государственного университета колесят по степной республике и проводят уроки финансовой грамотности даже в самых отдаленных поселках.

Бойцы финансового фронта

- Проблема закредитованности, в первую очередь, связана с низкими доходами жителей республики. Люди берут по три-четыре кредита, причем новые займы идут на погашение старых. А ведь по условиям многих договоров заемщик сначала должен выплачивать проценты и лишь после этого - сам кредит. Но новый заем часто оформляется до выплаты процентов по предыдущему, а значит, автоматически он увеличивается, и в результате население региона буквально утопает в долгах, - описала ситуацию декан факультета управления и права КалмГУ Виктория Ромадикова.

По словам специалистов, закредитованность населения уже привела к другой проблеме - активной миграции. Зачастую, набрав кредитов, жители республики вынуждены уезжать из родных мест только для того, чтобы расплатиться по непосильным займам. Сельское население едет в Элисту, горожане - в Москву, Санкт-Петербург или на север. Причем не рассчитавшие свои силы заемщики отправляются на заработки из-за кредитов, которые на самом деле можно было не брать: заемные деньги расходуются на свадьбы не по средствам, дорогие автомобили и модные гаджеты. В основном из республики уезжает трудоспособное население среднего возраста. Но иногда ради купленной в кредит игрушки для любимого внука срываются с места даже дедушки и бабушки.

Именно с пожилых людей, а также соцработников, которые с ними тесно контактируют, и начали свою работу бойцы финансового фронта. Это было сделано осознанно: старшее поколение оказалось самой незащищенной категорией населения, которая большей всего страдает от агрессивной политики некоторых кредитных организаций и мошенников. Впрочем, во время поездок по глубинке и лекций о финансовой грамотности выяснилось, что правильному обращению с деньгами нужно учить и среднее поколение, и младшее.

Всех научат

Сейчас финотряд расширил свою деятельность. Студенты-волонтеры с преподавателями выезжают на предприятия и консультирует трудоспособное население. Волонтеры разрабатывают и издают брошюры, в которых доступным языком объясняют финансовые тонкости и предупреждают о подводных камнях. Кроме того, в КалмГУ открылся финансовый центр, в который за советом может обратиться любой желающий. Таких оказалось много, а лекции по финграмотности неизменно пользуются популярностью.

- Сегодня проходила лекция для школьных учителей, - рассказывает один из кураторов фин отряда, доцент кафедры экономической безопасности Елена Учурова. - Даже среди них оказались три человека, которые признались, что взяли кредит, не читая договора. "Просто нужны были деньги", - объяснили они. А когда мы рассказали, чем это может быть чревато, педагоги схватились за голову: где вы раньше были? Жители глубинки практически не ориентируются в финансовых вопросах. Они, например, не знают, что долг можно купить и продать, не имеют представления о налоговых вычетах и даже путаются в процентах, которые должны платить. Были случаи, когда люди взяли кредит в МФО под два процента в день (!) и радовались. Мы с калькулятором в руках доказали, что два процента в день - это 730 процентов годовых. Заемщики были в шоке: "Как же так! Мы не знали! И что теперь делать?" Объяснили, что можно обратиться в суд и добиться снижения грабительской ставки до среднерыночной.

Не всегда общаться на финансовые темы получается легко. Пенсионеры порой воспринимают студотрядовцев как представителей банков, которые навязывают финансовые услуги. Но когда пожилые люди разбираются, что к чему, то благодарят за науку.

- А недавно мы ездили в СИЗО и проводили лекцию для сотрудников исправительного учреждения. Нам задали прямые вопросы: как не брать кредиты при зарплате в десять тысяч, если нужно оплатить ипотеку или купить ребенку подарок на день рождения? Правда, потом выяснялось, что подарки были дорогими и не соответствовали уровню семейного дохода. В такой ситуации действительно сложно обойтись без кредита, но зачем делать такие подарки? - говорит доцент кафедры экономической безопасности Марина Сорунова.

Разорительная традиция

Участие в финотряде позволяет студентам-экономистам развивать профессиональные навыки. Полученный опыт ложится в основу дипломных и курсовых работ. Кроме того, поездки в глубинку дают возможность будущим финансистам узнать о реальном положении дел в республике.

- В сельской местности взрослые люди задают нам вопросы, которые горожанам кажутся элементарными. Когда я рассказывала о кредитных историях, выяснилось, что никто в аудитории о них вообще не знал. Для многих стало открытием, что кредитная история где-то хранится, что ее можно посмотреть, что туда может закрасться ошибка. Был и такой вопрос: "У меня сгорел дом, значит, я могу не выплачивать кредит?" Пришлось объяснять, что кредит платить все равно придется, но можно попробовать договориться с банком о рассрочке или произвести рефинансирование. Еще помню бабушку, которая после нашей лекции сказала, что передумала брать кредит для покупки дорогого айфона внуку, - рассказывает студентка пятого курса специальности "Экономическая безопасность" Виктория Очирова, объездившая с финотрядом всю республику.

- Вообще, это удивительный парадокс: в Калмыкии очень низкие доходы, но при этом республика оказалась в числе регионов, где активнее всего продаются дорогие телефоны. Разумеется, их покупают в кредит. Ради чего местные это делают? Чтобы пустить пыль в глаза. У нас уже ходит такая шутка: "Если бы понты светились, Калмыкия сияла бы по ночам", - добавляет Виктория.

На одной из лекций возник спор между студентами-волонтерами и пожилой женщиной, которая утверждала, что дорогие свадьбы, пусть даже с привлечением кредитных средств, отмечать необходимо, потому что это традиция калмыцкого народа.

- Какая же это традиция, если родители берут огромный кредит, тратят его за один день на торжество с лимузином и 300 гостями, а потом на десять лет уезжают на заработки, чтобы рассчитаться с долгом? И после этого еще будут годами упрекать зятя или невестку за понесенные расходы. Это никак не укрепляет семью, и нам, молодым, не нужны такие жертвы. В традициях калмыцкого народа - благословить молодоженов. Так просто дайте нам благословение. А если уж берете кредит, то лучше потратьте его на первоначальный ипотечный взнос для новой семьи. Тогда мы будем вам благодарны и сами выплатим этот кредит, - высказали свою позицию студенты финотряда.

Женщина задумалась: - А и правда! Сделаю так, как вы посоветовали. Кредит на свадьбу брать не буду. Дам благословение, и поговорим насчет ипотеки.

Финотрядовцы подчеркивают: у них нет цели доказывать, что кредиты - это зло. Главная задача - помочь людям разумно относиться к этому финансовому инструменту. Например, Виктория Очирова сама взяла небольшой и необременительный кредит, чтобы сформировать хорошую кредитную историю, с которой в Калмыкии проще получить льготный ипотечный заем для молодых семей. Работа студфинотряда уже дает результаты. В республиканском Нацбанке зафиксировали снижение уровня закредитованности, стало поступать меньше сигналов о финансовом мошенничестве, да и вопросы бойцам финансового фронта задают все более продвинутые. Сейчас, например, на лекциях начинают интересоваться плюсами и минусами индивидуального инвестиционного счета, активами финансового рынка, операциями с криптовалютой и электронными закладными.

Кстати

Работа в финотряде стимулирует студентов к созданию социальных проектов. Побывавших в доме престарелых волонтеров шокировало, что в Калмыкии есть одинокие старики при живых детях. Студенты решили помочь пожилым землякам и купить микроволновые печки. Ребята записали на диктофон рассказы жильцов дома престарелых и выпустили аудиодиск "Бабушкины сказки стардома". Волонтеры продавали диски на 9 Мая. Каждому покупателю в подарок вручали гвоздики, которые можно было положить к памятнику, и объясняли, что деньги собираются на микроволновые печи для дома престарелых. А уж сколько платить за такой диск, каждый решал сам. - Люди покупали диск с трясущимися руками и со слезами на глазах. За один день ребята собрали столько, что хватило и на микроволновки, и на то, чтобы накрыть в доме престарелых праздничный стол. Позднее этот проект занял первое место на конкурсе соцпроектов, - рассказывает Елена Учурова