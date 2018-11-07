На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов

Два сотрудника службы судебных приставов погибли в ДТП в Краснодарском крае. Трагедия случилась на трассе Староминская - Старощербиновская. По информации пресс-службы УФССП по Кубани, накануне вечером здесь произошло ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал идущий на разворот водитель КамАЗа с прицепом.

- В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика скончались 23-летняя ведущий специалист-эксперт (дознаватель) Алена Рожина и 38-летний водитель Вячеслав Клец, Жизни обоих прервались на взлете. Алена пришла в службу в январе этого года. Вячеслав трудился в ведомстве с августа 2017 года, у него остался ребенок, - сообщили в среду в пресс-службе ведомства.