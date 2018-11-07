На границе Крыма задержали пьяного украинца без паспорта

Крымские пограничники задержали мужчину, который пытался пробраться на полуостров, минуя российско-украинскую государственную границу в районе Армянска. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

Глубокой ночью нарушитель пошел пешком в обход пунктов пропуска по железнодорожной дамбе, разделяющей пруд завода "Титан". Но в этот момент сработала система охраны границы, и тревожная группа задержала пьяного "гостя" без каких-либо документов, удостоверяющих личность.

Мужчина сопротивления не оказал, но и отвечать на вопросы пограничников отказался. При личном досмотре у задержанного обнаружены предметы первой необходимости и личной гигиены.

Как сообщил "РГ" источник в силовых ведомствах региона, задержанный, по предварительным данным, является гражданином Украины. Ему грозит уголовное дело по части 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).