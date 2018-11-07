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07.11.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани осудят директора фирмы за обман дольщиков на 1 млрд

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре за мошенничество в особо крупном размере (более 1 миллиарда рублей) и невыплату заработной платы осудят генерального директора строительной фирмы. Сейчас в отношении женщины завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в суд для рассмотрения.

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Как сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю, в период с июня 2013 года по октябрь 2017 года "обвиняемая - руководитель фирмы "Таурус-96" предлагала жителям приобрести квартиры в семи строящихся домах будущего жилого комплекса на пересечении улиц Семигорской и Понтийской". Также продажа квадратных метров проходила в возводимой высотке на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской. С клиентами заключали договоры участия в долевом строительстве. Однако полученные деньги директор, по данным следствия, тратила по своему усмотрению, направляя их не только в строительство, но и на нужды фирмы.

"Материальный ущерб от действий обвиняемой превысил 1 миллиард рублей. Потерпевшими по уголовному делу признано 583 человека. Кроме того, в течение двух месяцев женщина не выплачивала заработную плату 17 сотрудникам, а трем подчиненным удержала выплаты за 3 месяца. Сумма задолженности перед работниками превысила 759 тысяч рублей. В настоящее время дома достраивает другая организация", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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