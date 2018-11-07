Отчего в Ростовской области погибло коммерческое стадо индейки?

Известный донской производитель мяса индейки сообщил о массовой гибели поголовья в птичниках. Среди причин называлось отключение электроэнергии за долги, затем появились новые версии: птица погибла из-за недокорма. Так что же в действительности произошло на предприятии, которое является одним из крупнейших в России?

Сложности в агрохолдинге "Евродон" начались год назад. По мнению руководства компании, они были связаны со свалившимся летом 2017 года на регионы страны птичьим гриппом и последовавшей за этим чередой карантинных мероприятий. На семь месяцев в компании остановили производство, все поголовье птицы пришлось уничтожать в обязательном порядке. После этого еще длительное время продажи были запрещены. Соответственно, предприятие не смогло получить средства от реализации продукции, а нет продажи - нет и выручки. Это привело к невозможности осуществлять плановые выплаты, в том числе по банковскому кредиту.

Чтобы восстановить производство, компания обратилась к своему финансовому партнеру - госкорпорации ВЭБ. Банк еще в 2012 году принял решение финансировать проект. "Когда возникла ситуация с птичьим гриппом в 2017 году, ВЭБ согласился выдать новый кредит на восстановление в размере 2,6 миллиарда рублей, но взамен потребовал 74 процента акций предприятия и фактически стал собственником компании, - сообщает прессслужба агрохолдинга.

- С лета прошлого года все договорные обязательства, тендеры, платежи, ценообразование и другие действия компании согласуются с мониторинговой компанией ВЭБ". К весне 2018 года, несмотря на все сложности, поголовье птицы восстановили и предприятие вышло на безубыточност

Мясо индюшки вернулось на полки магазинов. И тут новый удар: летом 2018 года происходит еще одна вспышка птичьего гриппа в регионах России. Как сообщает производитель, несмотря на противоречивые показатели проверок, в компании вновь были введены карантинные мероприятия, включавшие и уничтожение поголовья, и запрет на продажу. Притом что на систему биобезопасности, которая круглосуточно следит за процессом кормления, подачей воды, температурой и вентиляцией, и при любом сбое, который не устраняется автоматически, в корпуса приходят специалисты. На профилактическую обработку помещений и вакцинацию "Евродон" тратит около 30 миллионов рублей в месяц.

В итоге 15 августа предприятие не смогло выплатить финансовому партнеру деньги по кредитному соглашению, а банк занял принципиальную позицию. Его поддержали и в высших кругах: должно ли государственное кредитное учреждение поддерживать убыточную компанию? Партнеры агрохолдинга, видя, что корабль тонет, отправились в суд. Масла в огонь добавляли многочисленные информационные вбросы. В сетях обывателя ужаснуло видео, где здоровую белоснежную птицу давит бульдозер. Компания немедленно объявила это диверсией, но внятного объяснения так и не последовало. Между тем долги предприятия кредиторам и ресурсоснабжающим организациям росли, и в октябре энергетики ограничили энергоснабжение предприятия.

- Дело в том, что на сегодняшний день долг предприятия за потребленную электроэнергию превышает 50 миллионов рублей. Период просроченной задолженности составляет больше двух месяцев, - пояснили в энергоснабжающей организации. При этом энергетики добавили, что, понимая социальную значимость производства для Ростовской области, на протяжении последних трех месяцев еженедельно откладывали введение этой крайней меры, рассчитывая на разрешение кризисной ситуации. Несмотря на неоднократные обещания "Евродона" предпринять все необходимые меры для сокращения задолженности, за это время она, напротив, выросла на восемь миллионов рублей. А поскольку "ТНС энерго Ростов-на-Дону" обязан покупать электрическую энергию на оптовом и розничном рынках, а также оплачивать стоимость поставки ресурса потребителям, у нее нет больше возможности предоставлять отсрочку.

Сразу после отключения было созвано экстренное совещание, на котором энергетики и банкиры попытались договориться о погашении задолженности за потребленную электроэнергию в размере 50 миллионов рублей до 2 ноября. Однако в пятницу, 26 октября, пресс-служба "Евродона" сообщила "РГ", что в связи с прекращением подачи электричества на площадки птицы в агрохолдинге больше нет. Она погибла.

В субботу в правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова состоялось заседание рабочей группы по урегулированию ситуации. Были собраны представители ВЭБа, руководство "Евродона", а также контролирующие и ресурсоснабжающие организации. Представители банка развития еще раз подтвердили, что решение о выделении средств в размере 1,6 миллиарда рублей предприятиям "Евродона" принято и будет оформлено в кратчайший срок, эта сумма покроет оперативные долги в течение ноября, включая задолженность перед энергетиками.

После этого компания опровергла собственный комментарий о гибели птицы, назвав это корректировкой: "Площадки коммерческого стада действительно отключили от электропитания, но птицы там нет - она погибла от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и запрета на продажу в связи с эпидемией птичьего гриппа. При этом инкубатор и родительское стадо отключены не были".

История завершилась отстранением Вадима Ванеева, основателя предприятия, от управления компанией. По итогам собрания участников ГК "Евродон" он должен оставить должность генерального директора холдинга и стать заместителем руководителя. Новым генеральным директором компаний "Евродон" "Евродон-Юг" и "Урсдон" назначено юридическое лицо ООО "РК-проект". В ВЭБе отметили, что у данной организации присутствует специальная компетенция и профильный опыт в области управления проблемными активами.

Комментарии

Виктор Гончаров, вице-губернатор Ростовской области:

- Мы обеспокоены сложившейся на предприятии ситуацией и проводим постоянные консультации с собственниками и энергетиками. Задача - в кратчайшие сроки принять эффективные меры, которые позволят восстановить полноценную работу предприятия, защитив интересы работников компании.

Эльвира Агурбаш, глава ассоциации по правовой защите и поддержке поставщиков торговых сетей "СПОТОС":

- Проблема в том, что график погашения кредитов составляется банками без учета особенностей отрасли, которая включает в себя турбулентность сбыта, нестабильность курса валюты и другие факторы. Кредиты для агропромышленных компаний должны быть длинными, от 10 лет до полного закрытия, и учитывать климатические условия, ветеринарные, селекционные, генетические, биологические особенности растений и животных. И государство обязано защищать тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Справка "РГ"

"Евродон" - пионер отечественного производства мяса индейки в промышленных масштабах. Начав в 2003 году практически с нуля, компания занимает четверть российского рынка индейки. Со старта проекта произведено более 500 тысяч тонн мясной продукции. В декабре 2017 года суточное производство составило 680 тонн. Наряду с коммерческим стадом птицы на предприятии создано собственное родительское стадо, исключающее зависимость от импорта инкубационного яйца. Уникальный для России комплекс является самым крупным проектом за последние десять лет на мировом индейководческом рынке. Реализация инвестпроекта позволила создать 6400 высокопроизводительных рабочих мест. Финансирование проекта осуществляет государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".