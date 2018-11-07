Оптимизации маршрутной сети началась с освобождения городских улиц от маршруток. Несмотря на то что только ленивый не ругал их водителей за алчность и непрофессионализм, как только борьба с ними завершилась, ростовчане тут же зароптали: не стало самого быстрого, мобильного и удобного транспорта. Проводить сорок минут в ожидании автобуса, тем более в преддверии зимы, пассажиры не хотят.

Но этим дело не закончилось. Продолжила "транспортную революцию" замена нескольких перевозчиков. Так, на место старейшего в городе перевозчика АТП-3 пришла компания из Удмуртии. Иногородний перевозчик побил ростовчанина по всем статьям конкурса: наличие нового автопарка, обустройство автобусов кондиционерами и подъемниками для инвалидов-колясочников и соответствие топлива экологическому классу не ниже евро-4.

Казалось бы, вот она, мечта каждого пассажира. Однако в первые же дни транспортного переворотаростовчане испугались, что их отбросили далеко в 80-е годы прошлого века. "Заменили маршрутки на большие сараи. Уехать в них можно только в выходные", "У АТП-3 было 70 автобусов, реально они ходили через 5 - 7 минут в час пик" - понеслись недовольные возгласы в соцсети.

На сайте администрации появилась петиция о сохранении маршрутов 96 и 94 за АТП-3, под ней подписались более 500 человек. Едем в АТП-3, чтобы разобраться, почему компания, которой более 20 лет, осталась без перевозок.

- Нам уже намекнули, что всю нашу базу нужно сдать в аренду победителю, - говорит директор предприятия Вячеслав Караев. - У нас отличная ремонтная база. Созданы условия для труда и отдыха водителей. Ни одно АТП, кроме нас, не содержит бесплатно детский сад (он обходится предприятию в 700 тысяч рублей), танцевальную студию, тренажерный и фитнес-центр и столовую. И зарплата у нас белая - 55 тысяч рублей в месяц. На предприятии около 200 водителей.

По словам Вячеслава Караева, предприятию для обновления автобусного парка нужно примерно 150 миллионов рублей.

"По требованиям техзадания конкурса, даже те 30 автобусов, которые мы купили в 2015 году, надо списать. Просто потому, что в них нет кондиционеров", - говорил директор другого АТП Андрей Косов.

- Между тем у победителя конкурса на право осуществления пассажирских перевозок в Ростове нет ни гаража, ни ремонтной базы, ни лицензированного медкабинета, - продолжает Караев. - Да и автобусы не такие уж новые, раньше ездили по дорогам Сочи. Подвижной состав работает на газомоторном топливе, что предъявляет дополнительные требования к оборудованию, необходимому для технического обслуживания таких автобусов.

В ответ на это ижевский перевозчик устроил день открытых дверей для всех желающих и продемонстрировал свою современную базу с гаражом, медкабинетом, ремонтной базой и столовой.

- К сожалению, АТП-3 проиграло в конкурсе на обслуживание маршрутов. Выиграла компания, у которой новый экологически чистый транспорт, - говорит президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки. - Руководитель АТП-3 за полтора года до конкурса знал о новых требованиях, но проигнорировал их. Что касается интервала движения на маршруте, то в первые дни по нему ездили два перевозчика, а теперь один. Все постепенно нормализуется. В наличии у новой компании 200 автобусов, большинство - 2018 года выпуска, часть - 2017-го и "ЛиАЗы" 2013-го.

По результатам мониторинга работы общественного транспорта города, который проводится сотрудниками департамента транспорта, глава Ростова-на-Дону поручил в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию с работой маршрута № 22. Директор департамента транспорта Ростова Сергей Саенко пообещал, что в ближайшее время количество автобусов увеличат на десять. На особом контроле - работа маршрутов № 94 и 96. Сейчас на 94-м маршруте работает 14 автобусов, на 96-м - 16. По условиям контракта их должно быть по 20. Заминка с выходом на линию остальных вызвана дефицитом водителей.

- Тех, кто раньше работал на маршрутках, приходится переучивать. Не все профессионалы готовы перестраиваться в соответствии с условиями контракта, например, не курить в кабине и находиться на маршруте с 6 до 23 часов, - комментирует Ирина Ал Зирки.