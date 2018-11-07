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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эффект парников

Под Волгоградом плодородные участки земли захламляют ради сиюминутной выгоды
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России №7712 (249)
На сельхозземлях Городищенского района Волгоградской области вот уже несколько лет растет стихийная свалка. Два года назад "РГ" писала о проблемах жителей близлежащей станции Орловка, которые вынуждены вдыхать аромат разлагающегося мусора. Вернувшись к проблеме, с сожалением констатируем, что она до сих пор не решена.

- Свалка расположена на трех земельных участках, принадлежащих четырем собственникам. С 2016 года она неоднократно горела, сейчас, правда, это случается редко. Мы выставляем шлагбаумы, перекапываем подъездные пути. Но окопать полностью земли сельхозназначения невозможно. Были и административные дела против владельцев участков, но полномочия органов местного самоуправления ограничены, - говорит глава района Эдуард Кривов.

Фото: Николай Марочкин / ТАСС
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Периодические возгорания на свалке - это, скорее всего, своеобразный способ утилизации мусора, расчистка места под новые партии отходов, ведь мусор сюда возят грузовиками. С каждой машины взимается определенная сумма. Владельцы участков открещиваются: они ничего не знают, просто сдают площадь в аренду. Захламление же не является основанием для изъятия земель. При этом по действующему закону суд может принять решение об изъятии, если надел не обрабатывался в течение трех и более лет. В таком случае участок продают на публичных торгах, а вырученные средства передают бывшему хозяину. Но применить эту процедуру в Орловке невозможно, потому что предприниматель, арендующий наделы, поставил на небольшом участке теплицу и выращивает помидоры, а остальная площадь как раз идет под мусор.

Местные считают, что мусор к Орловке свозят из Волгограда. Предположительно этим занимаются управляющие компании из Тракторозаводского и Дзержинского районов и недобросовестные председатели близлежащих садоводческих товариществ. Материальную оценку нанесенного природе ущерба сделали специалисты из Ростова-на-Дону. Он составил 36 миллионов рублей. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В

торая угроза земельным участкам в регионе - это тепличные хозяйства. Разумеется, в самом выращивании овощей в закрытом грунте ничего плохого нет. Однако в том же Городищенском и в Иловлинском районах фермеры нарушают санитарные нормы, а также правила вывоза и утилизации отходов. Россельхознадзор проверил 1320 гектаров тепличной земли и выявил множество случаев захламления участков и загрязнения почвы. Заключения об ущербе только начали поступать, а сумма штрафов уже превысила 1,27 миллиона рублей. Заведены административные дела. Теплицы же попрежнему стоят на своих местах. Схема та же, что и под Орловкой: владельцы наделов сдают свои участки в аренду и умывают руки.

В Иловлинском районе и вовсе уверяют, что на десятках гектаров выращивают овощи исключительно к своему столу. Сейчас природоохранная прокуратура решает вопрос о возбуждение трех уголовных дел по факту порчи земли.

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