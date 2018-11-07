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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Смыло с должности

После наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Подвергшийся сильнейшему удару стихии Апшеронский район Краснодарского края остался без руководителя. Через полторы недели после потопа, унесшего жизни четырех живущих здесь пенсионеров, глава района Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты районного Совета его решение поддержали.

Соответствующее сообщение уже появилось на официальном сайте администрации Кубани. Здесь же есть и приписка - "ранее губернатор Вениамин Кондратьев порекомендовал Роману Герману уйти в отставку по причине неорганизации работы должным образом в период ЧС". Действительно, такое заявление прозвучало на заседании оперативного штаба, на котором обсуждались аварийно-восстановительные работы в муниципалитете. Кондратьев отметил, что в первые часы разгула стихии местные жители не получили оповещения о плохой погоде. А уже после люди долго ждали комиссий, которые бы оценили ущерб от ЧС. Это привело к несвоевременным выплатам.

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- Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти, - заявил губернатор.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, выборы нового руководителя Апшеронского района состоятся 9 января 2019 года. До этого времени обязанности главы района будет исполнять его заместитель Андрей Клищенко.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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