После наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района

Подвергшийся сильнейшему удару стихии Апшеронский район Краснодарского края остался без руководителя. Через полторы недели после потопа, унесшего жизни четырех живущих здесь пенсионеров, глава района Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты районного Совета его решение поддержали.

Соответствующее сообщение уже появилось на официальном сайте администрации Кубани. Здесь же есть и приписка - "ранее губернатор Вениамин Кондратьев порекомендовал Роману Герману уйти в отставку по причине неорганизации работы должным образом в период ЧС". Действительно, такое заявление прозвучало на заседании оперативного штаба, на котором обсуждались аварийно-восстановительные работы в муниципалитете. Кондратьев отметил, что в первые часы разгула стихии местные жители не получили оповещения о плохой погоде. А уже после люди долго ждали комиссий, которые бы оценили ущерб от ЧС. Это привело к несвоевременным выплатам.

- Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти, - заявил губернатор.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, выборы нового руководителя Апшеронского района состоятся 9 января 2019 года. До этого времени обязанности главы района будет исполнять его заместитель Андрей Клищенко.