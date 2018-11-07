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07.11.2018 14:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто заплатит за льготника?

Реформа пассажирских перевозок в Севастополе обернулась конфликтом
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Юга России №7712 (249)
Все перевозчики Севастополя с 1 декабря перейдут на регулируемый тариф. Для пассажиров это означает фиксированную стоимость проезда по всему городу, оплату поездок карточкой, льготы на всех видах общественного транспорта. Для перевозчиков - возможность получать компенсацию из бюджета. Для города - выход отрасли из тени и обновление автопарка. Но новые правила игры обернулись скандалами пенсионеров с водителями и недовольством перевозчиков, которые так и не увидели обещанных компенсаций.

70 из 98 автобусных маршрутов Севастополя уже переведены на регулируемый тариф, и там обязаны перевозить льготников. Большинство стали работать по новым правилам с сентября-октября этого года. В 2017 году в Севастополе было только 22 таких маршрута, на остальных перевозчики сами определяли стоимость проезда. Теперь ее устанавливает город: в троллейбусах и автобусах проезд стоит 14 - 15 рублей при оплате картой и 18 рублей - наличными, на катерах - 20 и 22 рубля соответственно.

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Считается, что этот тариф должен покрывать себестоимость перевозок (для сравнения: проезд на маршрутах с нерегулируемым тарифом стоил от 15 до 23 рублей). Разницу до экономически обоснованной стоимости проезда перевозчикам компенсируют из бюджета. Но размер компенсации не зафиксирован и становится предметом торга при проведении конкурса на обслуживание маршрута. Кто меньше денег попросил, тот и выиграл.

- Перевозчик конкурирует с другими участниками конкурса по сумме компенсации из бюджета, учитывая объем перевозок, но при этом должен соблюсти требования к подвижному составу, оборудованию валидаторами и так далее, - рассказал "РГ" председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков. - Победитель получает право работать на маршруте, а правительство обязано компенсировать разницу в тарифе.

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В департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя говорят, что по итогам торгов удалось сэкономить 20 процентов бюджетных средств, предусмотренных для перехода на регулируемый тариф в этом году. А два маршрута ушли с молотка за ноль рублей - перевозчик до конца года будет работать по базовому тарифу 15 рублей, ничего не получая из бюджета.

Вместе с тем новые правила вынуждают транспортные предприятия обновить подвижной состав, предоставить возможность безналичной оплаты проезда, подключить машину к ГЛОНАСу, платить белую зарплату водителям и техперсоналу. Участники рынка считают, что при тарифе 15 рублей все это выполнить нельзя. С другой стороны, новые фирмы получают возможность занять рынок и потеснить местных перевозчиков.

Но у транспортных предприятий появилось больше сложностей. Как сообщил "РГ" замдиректора департамента транспорта Севастополя Артем Гришин, в этом году частники покупают 150 новых автобусов среднего класса, в то время как муниципальный перевозчик "Севэлектроавтотранс" - только 50. Новые автобусы частники покупают в лизинг и должны рассчитаться за них в течение трех лет. А контракты в правительстве с ними заключили только до конца этого года.

Кроме этого, они так и не получили выплаты из бюджета за перевозку льготников. Транспортники сетуют, что хорошее дело чиновники начали с конца - объявили бесплатный проезд на всем транспорте, а систему расчета компенсаций так и не наладили.

Между тем единая городская карта Севастополя (ЕГКС) действует уже более полугода. Валидаторами оснащено около 700 транспортных средств. Помимо троллейбусов и касс Севморпорта в последнее время они заработали в большинстве автобусов и даже в маршрутках.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В катерах и троллейбусах Севастополя ввели безналичную оплату

- К системе подключилось пять частных предприятий, у которых оснащено валидаторами около 450 единиц транспорта, - рассказал "РГ" исполнительный директор ООО "Единая городская карта Севастополя" Василий Репин. - Правда, работает из них только 200. Некоторые водители отказываются подключать валидатор, переживают, что деньги пойдут кому-то в карман. Но это не так. Мы переводим средства предприятиям каждый месяц, претензий к оплате не возникает.

Льготных персонифицированных карточек до сих пор не существует. Планировалось, что еще в январе 2018 года каждому льготнику в департаменте соцзащиты выдадут карту на проезд, но так и не выдали. По словам Василия Репина, ЕГКС технически готова начать выпуск карт, процесс тормозят чиновники. В правительстве Севастополя называли разные причины пробуксовки, теперь говорят, что не смогли вовремя договориться с банком, так как льготникам хотят сразу выдать банковские карты, на которые они смогут получать пенсии и пособия и ими же расплачиваться за проезд.

В результате больше всего пострадали именно льготники, те, ради кого власти и затеяли транспортную реформу. В автобусах и маршрутках им обязаны предоставить бесплатный проезд, однако водители на входе требуют предъявлять не только удостоверение, но и паспорт (что справедливо, ведь в местном законе 106-ЗС льготный проезд гарантирован только жителям Севастополя), а иногда и вовсе отказываются пускать пенсионеров.

В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

- Конфликт возник из-за того, что водитель просто не в состоянии сориентироваться в той массе удостоверений и справок, которые есть у населения на руках, отсюда потеря времени, нервная обстановка - говорит Виктор Рыков. - А с картой, с одной стороны, не надо доказывать, что ты льготник, с другой - нет проблем с определением объема компенсации из бюджета, которую должен получить перевозчик.

Всего в Севастополе правом льготного проезда пользуются 28 категорий, по разным данным, это от 100 до 185 тысяч человек. Раньше 80 процентов компенсации за перевозку льготников электротранспортом получал ГУП "Севэлектроавтотранс". К примеру, в бюджете 2018 года для электротранспорта предусмотрено 443,6 миллиона рублей, а для автобусов - только 36,9 миллиона. Теперь это соотношение должно измениться, ведь льготники будут пользоваться всеми видами транспорта. Однако из-за отсутствия социальных карт на проезд компенсацию до сих пор рассчитывают по условному коэффициенту, к которому у частников много вопросов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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