Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Самолет ВМС США был замечен у берегов Крыма. Американский воздушный разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и очень долго кружил над международными водами Черного моря.

По данным западных авиационных ресурсов, на которые ссылается агентство "Интерфакс", расстояние от входа в Керченский пролив до точки, где находился американский патрульный противолодочный самолет, составляло примерно 35 километров.

Разведчик ВМС США также приближался к Севастополю и побережью Краснодарского края. Кроме того, недалеко от Крыма был замечен стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США. Он вел разведку более четырех часов.