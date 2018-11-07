Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке

В Сочи перед судом предстанет 52-летний владелец гостевого дома по обвинению в причинении смерти по неосторожности семилетнему школьнику, который упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. По сообщению СУ СКР по Краснодарскому краю, в отношении мужчины завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в суд.

"По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед гостиницей на улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту для удобства входа в домовладение. Располагалась она над ливневой канализацией. Мужчина не оградил место ни перилами, ни решеткой с прозорами в оголовке канавы. И это при том, что у него есть соответствующее образование, и он понимал опасность своих действий", - рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

В результате 3 августа во время ливня семилетний мальчик, направлявшийся к гостевому дому, упал в открытую канаву. Потоком воды его заволокло под бетонную площадку, а затем вынесло в море. Тело мальчика нашли в районе русла реки Свирка.