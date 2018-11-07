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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У краснодарца за долги арестовали элитные авто на 44 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

В столице Кубани судебные приставы арестовали у местного жителя четыре дорогие иномарки в счет неоплаченных долгов. Как выяснилось, гражданин задолжал двум физическим лицам круглую сумму - почти 55 миллионов рублей. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав взыскал у мужчины находящиеся в его собственности автомобили.

На Кубани приставы изъяли у должника забор

- Все четыре арестованные иномарки без преувеличения можно назвать элитными, самая "заурядная" из них - Porsche Cayenne Turbo 2014 года выпуска и мощностью 520 лошадиных сил, цена которого, по предварительной оценке, составляет четыре миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Также у краснодарца изъяли Mercedes-Benz S500 4matic Maybach, Aston Martin Rapide и, наконец, Lamborgini Aventador. Общая стоимость арестованных автомобилей, по предварительной оценке, составляет около 44 миллионов рублей.

"В настоящее время элитный автопарк находится на ответственном хранении. После сбора всех необходимых документов автомобили отправят на принудительную реализацию, средства от которой поступят в счет погашения долга", - сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Полномочия судебных приставов
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