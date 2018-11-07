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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Органично вписываются

Ученые создают технологию перехода Юга РФ на экологическое земледелие
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7712 (249)
Производство органических продуктов становится актуальным трендом в агробизнесе, этой отрасли предрекают настоящий мировой бум с многомиллиардными прибылями. Но ученые предупреждают - резкий отказ от минеральных удобрений и пестицидов может привести к потере урожайности и несет угрозу распространения сельхозвредителей на таких биофермах. Поэтому по поручению Минсельхоза РФ ученые из Донского государственного аграрного университета работают над созданием системы перехода "традиционного сельского хозяйства" к биологизированному земледелию. Благодаря ей любой фермер за несколько лет сможет создать у себя настоящую органическую ферму без рисков потерять урожай и с максимальной экономической эффективностью.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Технология опирается на российский стандарт производства продукции органического происхождения, разработанный в 2015 году. Как говорят специалисты, наш ГОСТ - это калька с американских и европейских стандартов. Его создали таким специально, чтобы повысить шансы российских производителей на мировом рынке. Это действительно важно - например, российские пчеловоды сегодня не могут продавать в Европу мед, пергу и маточное молочко, теряя многомиллионные контракты только из-за того, что наши стандарты не совпадают с европейскими.

Фото: Игорь Филонов/РГ
Зачем аграриям органическое земледелие

- По сути, университет начал разработки по органическому земледелию еще 20 лет назад. Тогда это были разрозненные наработки. Сейчас мы объединяем этот опыт и создаем готовую систему, которая позволит максимально эффективно заниматься органическим земледелием, - рассказал "РГ" ректор Донского ГАУ, академик РАН Александр Клименко. - В основе системы ряд новаций: удовлетворение потребности растений в питании за счет вовлечения азота воздуха и малораспространенных органических удобрений, защита и санация почвы сидеральными и почвопокровными культурами, профилактика и защита растений от вредителей и болезней препаратами биологического происхождения.

В качестве удобрений ученые предлагают использовать птичий помет. Как известно любому дачнику, в нем высока концентрация питательных веществ, а стоит он гораздо дешевле минудобрений.

- Еще в советские годы было установлено, что нет смысла возить органические удобрения на поле на расстояние более трех километров от животноводческой фермы. А птичий помет более концентрирован, его удобно и недорого перевозить на десятки километров, - говорит Александр Клименко. - К сожалению, на Юге России многие фермеры вместо того, чтобы зарабатывать на этом, просто утилизируют навоз и помет.

Помимо прочего, системой производства органической продукции предусмотрено вовлечение атмосферного азота в питание растений. Этот азот является полноценным заменителем азота удобрений, при этом экологически чист и, что важно для крестьянина, абсолютно бесплатен.

В конце года проект представят Министерству сельского хозяйства России. Пока программа применима только к почвенно-климатическим условиям Юга России и Северного Кавказа. Если опыт окажется удачным, программу можно будет адаптировать для других регионов страны.

Прямая речь

Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия

В органическом сельском хозяйстве России есть сформированный рынок экспорта сырья и спрос на нем намного превышает предложение. Российскую продукцию готовы покупать все страны ЕС и США. Переход на технологии органического сельского хозяйства на условиях пре-контракта под конкретные заказы может быть осуществлен в течение трех лет. На этом рынке есть сложившиеся правила игры, есть "проводники", имеющие многолетний опыт, под руководством которых можно перейти на органические технологии с минимальными рисками. Потенциал рынка органической продукции для стран ЕС оценивается в 130 миллионов долларов США, мирового рынка - 290 миллионов. Риском здесь является ухудшение политической обстановки. Ограничивающим фактором является и то, что это рынок только сельскохозяйственного сырья, с продуктами переработки нас на нем не ждут и не примут. Основные конкуренты российских производителей здесь Украина и Казахстан.

Справка "РГ"

В настоящий момент из России в страны ЕС экспортируют продукцию 16 сертифицированных производителей. В основном, это зерновые и масличные культуры. Одно хозяйство продает за рубеж органические эфирные масла.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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