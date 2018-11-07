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07.11.2018 16:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали кризисом жанра закон "о незаконном въезде на Украину"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма считают подписанный президентом Порошенко закон об уголовной ответственности для россиян за посещение полуострова "кризисом жанра". Как считает вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, россияне будут по-прежнему ездить в Крым, а параноидальные законы Украины рано или поздно будут отменены.

Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы

- У них налицо кризис жанра: они ничего не могут уже придумать и инициируют всякую глупость, - заявил "РГ" вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. - Всем понятно, что у многих россиян есть родственники в Крыму, есть дети, есть просто друзья, но посещать полуостров нельзя, потому что Порошенко так захотелось. Он уже страдает от собственной дури и не знает что ему сделать для повышения предвыборного рейтинга.

Как считает Фикс, несмотря на подписанный Порошенко закон, россияне все равно будут ездить в Крым к родственникам и на отдых, и показатели турпотока в 2019 году продолжат расти.

- Кто хочет отдыхать в Крыму - он будет ездить в Крым, - уверен Фикс. - Россияне - патриоты, и они были и сейчас по-прежнему рады и счастливы, что Крым в составе Российской Федерации. Человеческие связи разорвать нельзя, а Порошенко и его гоп-компании скоро дадут от ворот поворот, и они будут влачить жалкое существование за все то, что они натворили.

Тем не менее, учитывая нынешнюю политическую обстановку на Украине, россиянам следует сильно задуматься, прежде чем отправиться на Украину.

- Ведь они даже украли рыболовецкое судно "Норд" и продают его вместо того, чтоб вернуть хозяину, - напомнил Ефим Фикс. - Но даже если там такие сумасшедшие так называемые лидеры Украины, мы ве равно должны быть патриотами своей страны. Мы должны осознавать, что находимся на своей территории и гордимся своей страной. Мы все живем в России и не должны бояться посещать свою территорию. Подождем, когда граждане Украины изберут адекватную власть, и все эти сумасшедшие законы, выходящие за пределы разумного, они тоже будут отменяться.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за "незаконное пересечение границ Украины", в том числе за приезд в Крым не через официальные пункты пропуска с Украиной. Это означает, что теперь любой россиянин, который, к примеру, прилетел в Симферополь самолетом или добрался через Крымский мост, становится потенциальным уголовным преступником, и на Украине ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. В случае повторного нарушения виновным грозит уже пять лет тюрьмы.

Формально новый закон касается лишь россиян, которые едут в Крым "с целью нанесения вреда интересам государства", а также силовиков "страны-агрессора". Но первая размытая формулировка дает возможность правоохранительным органам Украины под надуманным предлогом арестовать любого гражданина РФ, посетившего Крым. Ведь даже популярный в России слоган "Крым наш" можно расценить как нанесение ущерба украинской государственности.

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