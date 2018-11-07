В Крыму попытаются реанимировать сельхозкооперативы

Из 42 сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных в Крыму с 2015 года, сегодня работают только 13. Между тем на личные подсобные хозяйства (ЛПХ) крестьян приходится львиная доля производства овощей, фруктов, ягод и молока в республике. При этом ни копейки средств государственных субсидий их владельцы не получают. Жителям села предлагают объединяться, чтобы зарабатывать больше.

Николай Донцов - известный в Крыму винодел из Сакского района. Его плантация на полутора десятках гектаров знаменита своими аборигенными сортами винограда. Донцов и фермер, и глава семейного подряда, и владелец личного подсобного хозяйства. Десятки и сотни таких, как он, малых производителей сегодня господдержкой в Крыму не пользуются, считая это хлопотным. Ведь, чтобы собрать пакет документов на субсидию, нужно обегать множество ведомств, а потом сдать правильно заполненные формы в профильное министерство, исправить ошибки, которые наверняка будут, и снова сдать. Каждая попытка сопряжена с поездками в Симферополь, что уже само по себе требует времени и средств. А потом нужно точно так же отчитаться за каждую потраченную бюджетную копейку.

- Получать субсидии могут те, у кого земельный надел 500 и более гектаров, - говорит Николай Донцов. - Они могут позволить себе содержать бухгалтера или юриста, который занимается бумажной работой, изучать законы, оформлять и подавать документы в министерство. Для мелких производителей это непозволительная роскошь.

Чтобы финансово поддержать малых производителей и крестьянские хозяйства, уверен винодел, нужно максимально упростить бюрократическую процедуру и саму помощь сосредоточить на одном направлении. Например, помогать топливом в разгар сельхозработ на основании одной справки.

- Я считаю, что государство эффективно поддержало бы крестьян, давая им 25 литров топлива на гектар, который они обрабатывают, - говорит Донцов. - А справку о наличии и использовании земли могли бы выдавать местные органы власти. Они ближе к людям, знают, кто действительно работает, а кто нет.

В правительстве Крыма была идея финансово поддержать ЛПХ крестьян напрямую. Разработали даже целевую программу, оценив размер возможной помощи в 400 миллионов рублей. Но потом от этой затеи отказались, решив сосредоточиться на господдержке кооперативов. Причина в том, что крестьяне очень часто работают нелегально. Абсолютное большинство владельцев ЛПХ предпочитают не афишировать товарный характер своих занятий. Лишь 13 процентов признаются, что продажа части урожая дает им дополнительный заработок.

- Финансируя ЛПХ напрямую, мы не увидим возвращения этих средств в бюджет в качестве налогов, - говорит заместитель министра сельского хозяйства Крыма Маргарита Екимова. - А отчетность кооперативов прозрачная, поэтому мы и решили сконцентрироваться на этой форме господдержки.

Но, как выяснилось, сказать и сделать далеко не одно и то же. Из 13 действующих в Крыму кооперативов только пять зарегистрировались в ревизионном союзе. Большинство же существует лишь на бумаге. Причины самые разные. Кто-то объясняет фальстарт тем, что не сумел найти бухгалтера, для других сложными оказались организационные моменты и законодательство, а некоторые просто не очень ясно представляли, чем же на самом деле они хотели бы заниматься. Чтобы рассчитывать на грантовую поддержку государства, кооператив должен успешно проработать хотя бы один год, в дальнейшем ежегодно демонстрировать рост прибыли, создавать рабочие места, словом, показать себя эффективным предприятием. Увы, к этому оказались готовы не все. И дело не только в бюрократии.

- У нас есть примеры, когда за господдержкой обращаются люди, которые могут рассчитывать всего на семь тысяч рублей, и отчетность их не смущает, - говорит заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

Несмотря на все трудности, появились и те, кто почувствовал выгоду работы в кооперации и намерен развиваться и в дальнейшем. Среди работающих объединений два кооператива подали заявки на получение господдержки в размере 77 миллионов рублей. В профильном министерстве изучили их планы и результаты предшествующей работы, решив поддержать на уровне правительства Крыма. В одном из кооперативов решили строить аграрный рынок, паралельно развивая животноводческое направление, в другом сосредоточились на растениеводстве и закладке теплиц. При этом годовая прибыль только животноводческого кооператива составит 7,5 миллиона рублей.

- Если все пойдет, как задумано, мы получим крымскую мраморную говядину, качественное молоко и вырастим гораздо больше тепличных овощей, - говорит Маргарита Екимова.

Но самое главное, в правительстве региона рассчитывают создать успешные пилотные проекты кооперации, которые станут ориентиром для всех личных подсобных хозяйств крымчан.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- В советское время кооперативное движение в республике было развито. В украинский период все разрушили, а новые формы кооперации мы только создаем. Понимаем, что отстали от остальных российских регионов лет на 10. Но другого пути у нас нет, потому что в кооперации будущее Крыма. Советские колхозы, сумевшие пережить время, когда все разваливалось и каждый был предоставлен сам себе, сейчас в большом выигрыше. А что это если не форма кооперации? Но мы сегодня не гонимся за количеством. Опыт показывает, что в объединении личных подсобных хозяйств должно быть 8 - 10 человек. Местные жители зачастую более эффективные собственники, чем инвесторы с большим капиталом. Наша задача - найти такие механизмы, которые бы стимулировали людей объединяться ради общих интересов.