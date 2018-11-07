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07.11.2018 17:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева предложила ввести обязательное посещение психолога для трудных детей по рекомендации педагогов.

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- Есть предложения, которые исключают отказ от работы с психологом и наркологом несовершеннолетних детей, - цитирует Клюеву РИА Новости. - Ко мне часто обращаются родители, которые очень недовольны тем, что педагоги рекомендуют их детям обследоваться у психологов. Родители возмущены и категоричны в этих ситуациях, но я считаю, что это абсолютно неправильный подход.

Уполномоченный по правам ребенка уверена, что родители отказываются, так как "строят иллюзии" о своих детях.  

- Из-за отказа мы не получим правильной информации о том, что происходит в голове у конкретного человека, и в результате может пострадать большое количество одноклассников, учителей, окружающих людей, - считает омбудсмен. - Поэтому будет правильно, если мы исключим такую добровольность и обяжем родителей посещение комиссий, чтобы они четко понимали, а не строили иллюзии, что их ребенок никогда, нигде и ничего плохого не делал.

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