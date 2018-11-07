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07.11.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде осудили педиатра, работавшего по поддельному диплому

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Бывший врач-педиатр районной больницы Волгограда признана судом виновной в использовании заведомо ложного диплома. Теперь ей придется отработать 250 часов в пользу государства. Об этом сообщили "РГ" в региональной прокуратуре.

Фото: depositphotos.com
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- В судебном заседании установлено, что в августе 2017 года при трудоустройстве в медицинское учреждение 45-летняя женщина представила руководству больницы диплом об окончании Российского университета дружбы народов по специальности "лечебное дело". Однако после устройства на работу в адрес администрации учреждения здравоохранения начали поступать многочисленные обращения родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании детям медицинской помощи этим специалистом, - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, доктор "лечила" малышей на глазок, рекомендовала народные средства и, казалось, понятия не имела о препаратах и их сочетаемости. Анализ обращений показал, что в основном люди жаловались на неправильную постановку диагнозов и назначение неадекватных ситуации лекарствах.

К счастью, руководство стационара не оставило жалобы без внимания. В результате прокуратурой Ленинского района Волгоградской области был сделан запрос в ВУЗ, в котором якобы обучалась педиатр. Оказалось, что среди студентов и выпускников Российского университета дружбы народов она никогда не числилась, а представленный ею диплом с присвоением квалификации "врач" является подложным.

Лжепедиатра приговорили к обязательным работам. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован обеими сторонами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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