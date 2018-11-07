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07.11.2018 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде самолет совершил экстренную посадку из-за курильщика

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Курильщик на борту стал причиной экстренной посадки в аэропорту Волгограда пассажирского Boeing, летевшего из Магаса в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы города.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика на борту

Как передает информагентство, командир воздушного судна Boeing 737 доложил о неадекватном поведении на борту одного из пассажиров. Во время полета он зажег сигарету и повел себя агрессивно в отношении бортпроводников, которые пытались запретить ему курить. В результате было принято решение прервать полет и высадить неадекватного пассажира.

После благополучного приземления в Волгограде борт и курильщика уже встречала полиция. После чего лайнер продолжил намеченный маршрут.

К слову, теперь нарушителю грозит штраф  или 15 суток ареста. Ему также придется заплатить за курение от двух тысяч до трех тысяч рублей. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград СКФО Ингушетия Магас Дебоши в самолетах
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