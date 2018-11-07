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07.11.2018 20:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Контрафакт роднее

Российский бизнес не готов к реформе системы качества
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7713 (250)
Почему доля контрафакта на прилавках не снижается и даже маркировка ГОСТ на упаковке не гарантирует безопасность продукции для потребителя? В преддверии Всемирного дня качества корреспондент "РГ" задал эти вопросы экспертам уральского регионального центра стандартизации и испытаний ФБУ "Уралтест".

- Количество контрафактной продукции в последние годы не изменилось, но сейчас большую озабоченность вызывает позиция оптовых покупателей, снизивших уровень контроля. Зачастую продукция вообще не поступает в лаборатории. Я думаю, это обусловлено стремлением сократить издержки и отсутствием культуры потребления в целом, - говорит начальник отдела оценки соответствия испытательной лаборатории Евгений Сысуев.

По его данным, среди наиболее проблемных с точки зрения качества товаров стабильно лидируют нефтепродукты, в первую очередь дизтопливо. Что касается продовольствия, больше всего подделок на полках с молочными и мясными продуктами, много нареканий и к качеству ликеро-водочной и винодельческой продукции.

Фото: photoxpress
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В чем причина? Может быть, требования ужесточаются и производители просто не в состоянии им соответствовать?

- Государство контролирует лишь безопасность продукции: минимальные требования прописаны в техрегламентах Таможенного союза и соблюдение их обязательно для всех производителей, - поясняет замруководителя органа по сертификации "Уралтест" Наталья Токунова. - А качество отдано на откуп конкуренции, и за него несет ответственность изготовитель. Для подтверждения качества существуют системы добровольной сертификации, различные конкурсы. Недобросовестные производители просто покупают поддельные сертификаты и победы в некоторых конкурсах. Среди надежных  конкурсов, где предъявляются высокие требования, - "100 лучших товаров России" и премия правительства РФ в области качества.

Кстати, подчеркивают эксперты, российский бизнес, мягко говоря, не заинтересован в реформировании системы стандартизации.

- Разработка российских стандартов идет преимущественно за счет средств федерального бюджета и только 200-300 стандартов в год - за счет компаний и бизнес-сообществ, тогда как в Европе ее чаще финансируют производители продукции, - рассказывает начальник отдела метрологического обеспечения, стандартизации и экспертных работ Вероника Кислова. - К тому же в европейской системе стандарты утверждаются отраслевым советом или техническим комитетом, и в этом участвуют заинтересованные стороны. В России подобные решения принимает госорган Росстандарта. Причем сам процесс принятия решений у нас строится по принципу большинства, тогда как в Европе - по принципу консенсуса.

Справка "РГ"

В 2017 году государство инициировало проект "Национальная система сертификации". Цель - вернуть доверие к добровольной сертификации и помочь покупателям в выборе качественного товара. На товарах, прошедших сертификацию по этой системе, стоит знак НСС и QR-код, позволяющий получить информацию о качестве товара. Сертификацию в НСС уже прошли 534 товара.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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