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07.11.2018 19:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Гроссмейстер Репкова сыграла с юными югорскими шахматистами

Текст: Данила Жиляев

В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам, однако интересные события происходят не только непосредственно в рамках календаря соревнований. Глава апелляционного комитета турнира, словацкий гроссмейстер Ева Репкова провела сеанс одновременной игры с учащимися Югорской шахматной академии.

С ней встретились десять мальчиков и две девочки. Сеанс шел два с половиной часа, почти все партии закончились победой Репковой. Лишь юный Ярослав Суховерший сумел свести дело к ничьей.

Фото: РИА Новости
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"Дети просто потрясающие! Всем им всего от 7 до 10 лет. Сеанс мне очень понравился, да и вообще Югорская шахматная академия - отличное место, - приводит слова Репковой официальный сайт чемпионата мира. - Для занятий, игры и общения детей созданы идеальные условия. Есть всё необходимое оборудование, компьютерные классы, доски, часы… Великолепные тренеры, настоящие профессионалы, дружеская атмосфера… Я очень рада, что побывала здесь.  Хотелось бы, чтобы такие академии были в каждом городе".

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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