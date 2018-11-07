В Магнитогорске предъявлено обвинение теперь уже бывшему руководству детского дома семейного типа "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" с красивым названием "Апельсин". Следствие установило, что последние десять лет в учреждении банально воровали у детей. Причем не стеснялись "зарабатывать" даже на матрасах и постельном белье для воспитанников.

- Обвинение предъявлено директору, заместителю директора, главному бухгалтеру и еще двум бухгалтерам детского дома, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В соответствии со степенью участия в преступлениях их действия квалифицированы по статьям о мошенничестве с использованием должностного положения и служебном подлоге. В частности, установлено, что в 2007 - 2017 годах руководители похитили более девяти миллионов рублей.

Следствие обнаружило фиктивные договоры на поставку в детдом постельных принадлежностей и одежды - дети их не видели, поскольку деньги через подставные фирмы возвращались назад к руководству учреждения. Не брезговали начальники и начислением завышенных зарплат себе, любимым. По этому пункту сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей. А когда денег не хватало, трудоустраивали в центре "мертвых душ" и делили между собой их зарплату.