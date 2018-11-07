Почти полмиллиарда рублей, выделенных из бюджета Тюменской области на экологическую реабилитацию таежного озера с красивым названием Лебяжье, направят на очистку городского озера Алебашево. О решении известил глава региона Александр Моор.

Тендер по Лебяжьему, на берегу которого находится резиденция губернатора, был объявлен в последний день октября. По заключению экспертов, водоем в особо охраняемой природной зоне пригорода Тюмени на глазах заболачивается, а разнообразие его ихтиофауны стремительно сокращается. Предусматривался цикл работ, начиная с дноочищения и завершая зарыблением. Их стоимость оценена в 479,5 миллиона рублей. Но спустя неделю власти передумали. По словам Александра Моора, лучше пустить эти деньги на очистку Алебашево, с тем чтобы получить в центре города отличную зону отдыха для купания, рыбалки и водных прогулок. А уже затем взяться за Лебяжье.

Алебашево находится в федеральной собственности, поскольку оно протокой связано с "государственной" рекой Турой. Сегодня в озеро окунуться можно лишь в водолазном костюме: содержание тяжелых металлов превышает ПДК в десятки раз, в двухметровых илистых отложениях - вся таблица Менделеева.

Между тем

К территории близ Алебашево приглядываются инвесторы. Один из них мечтает возвести микрорайон с претенциозным названием "Европейский берег". Помимо глубокой очистки водной акватории, предстоит ландшафтное благоустройство и создание зоны рекреации.