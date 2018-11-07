Новости

В Китае мужчина очнулся после 12 лет комы 21:06
Фанаты "Спартака" заявили о поддержке команды 21:05
Из-за споров по границе с Мексикой Трамп готов "остановить правительство" 20:50
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры 20:32
СМИ сообщили о задержании помощницы бизнесмена Рыболовлева 20:27
В Москве жестоко убили женщину с ребенком 20:21
Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента 20:18
Россияне смогут сдавать ягоды и грибы без налогов в заготконторы 20:17
В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки 20:10
Метро и МЦК будут работать на час дольше из-за матча "ЦСКА"-"Рома" 20:05
Гроссмейстер Репкова сыграла с юными югорскими шахматистами 19:50
S7 получила рекомендации Boeing по проблемам самолета 737 Max 19:40
Видео: Монеточка и "Би-2" записали совместный трек 19:37
Самолет из Москвы сел в Воронеже из-за тумана 19:33
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили 19:00
СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро 19:00
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой" 19:00
Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС 18:58
Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена 18:54
ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева 18:36
На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов 18:32
Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге 18:31
Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 19:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги "уплывут" в другое озеро

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7714 (251)
Почти полмиллиарда рублей, выделенных из бюджета Тюменской области на экологическую реабилитацию таежного озера с красивым названием Лебяжье, направят на очистку городского озера Алебашево. О решении известил глава региона Александр Моор.
Фото: depositphotos.com
В Сибири разработают аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений в море

Тендер по Лебяжьему, на берегу которого находится резиденция губернатора, был объявлен в последний день октября. По заключению экспертов, водоем в особо охраняемой природной зоне пригорода Тюмени на глазах заболачивается, а разнообразие его ихтиофауны стремительно сокращается. Предусматривался цикл работ, начиная с дноочищения и завершая зарыблением. Их стоимость оценена в 479,5 миллиона рублей. Но спустя неделю власти передумали. По словам Александра Моора, лучше пустить эти деньги на очистку Алебашево, с тем чтобы получить в центре города отличную зону отдыха для купания, рыбалки и водных прогулок. А уже затем взяться за Лебяжье.

Алебашево находится в федеральной собственности, поскольку оно протокой связано с "государственной" рекой Турой. Сегодня в озеро окунуться можно лишь в водолазном костюме: содержание тяжелых металлов превышает ПДК в десятки раз, в двухметровых илистых отложениях - вся таблица Менделеева.

Между тем

К территории близ Алебашево приглядываются инвесторы. Один из них мечтает возвести микрорайон с претенциозным названием "Европейский берег". Помимо глубокой очистки водной акватории, предстоит ландшафтное благоустройство и создание зоны рекреации.

Экономика Казна Бюджеты регионов Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой