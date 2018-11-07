Ни один из регионов УрФО не входит в десятку "токсичных" субъектов Федерации по ОСАГО по результатам первого полугодия 2018 года, сообщили в Банке России. Однако ближе всех к верхушке антирейтинга по-прежнему находится Челябинская область, она занимает 12 место и входит в систему "Единый агент", которая работает в самых проблемных по "автогражданке" регионах и позволяет водителям гарантированно приобрести полис страхования.

Количество аварий в уральских городах по-прежнему зашкаливает, а значит, "автогражданка" будет оставаться для страховщиков убыточной. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В обозримом будущем региональный коэффициент может быть исключен из формулы расчета стоимости ОСАГО, в этом случае автовладельцы ряда регионов, в том числе и "токсичных", станут платить за страховку меньше. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что таких регионов будет около трех десятков.

Реформа ОСАГО начнется в начале 2019 года и пройдет в несколько этапов. Например, на первом из них предполагается расширить "коридор" базового тарифа на 20 процентов в сторону как увеличения, так и уменьшения, модернизировать коэффициент "возраст-стаж". Изменится и многострадальный КБМ - коэффициент "бонус-малус": появится единый показатель, который можно пересматривать не чаще одного раза в год. Причем, если у водителя имеются разные показатели данного коэффициента, страховая компания будет обязана присвоить ему наименьший. По словам Чистюхина, на первом этапе стоимость полисов существенно измениться не должна: даже имея возможность повысить базовый тариф, страховщики вряд ли станут делать это массово из опасения потерять клиентов.

- Расширение тарифного коридора позволит скорректировать разбалансированность системы ОСАГО, в первую очередь в региональном разрезе. В конечном счете, повышение тарифа ощутят, по нашим прикидкам, только около 16 процентов водителей, для которых он сейчас явно занижен, - комментирует представитель Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Второй этап реформы подразумевает отмену территориального коэффициента. При этом для 30 регионов России разработают "льготный" коэффициент. В их число вошла и Свердловская область.

- Не должно быть так, чтобы жители одних регионов платили больше других россиян только потому, что они живут на Крайнем Севере или, например, в Крыму. Обычно эта ставка рассчитывается по статистике аварий в регионе, но в этом плане все должны быть равны, - уточнил Чистюхин. - Формирование цены полиса должно в итоге стать индивидуальным в зависимости от стиля вождения. Иначе отмена территориального коэффициента не будет иметь смысла.

В Свердловской области за последний год обострилась проблема "автоюристов": отношение суммы судебных расходов к сумме основного требования выросло со 122 до 155 процентов

По плану, она произойдет не раньше 2020 года. К слову, в ряде городов УрФО территориальные коэффициенты приближаются к максимальному или равняются ему. Так, в Екатеринбурге он составляет 1,8, в Челябинске и Тюмени - 2, столько же, сколько и в Москве.

Под отмену попадет и коэффициент мощности автомобиля: в ЦБ признали, что не нашли достоверной связи между числом "лошадей" под капотом и аварийностью. Бесшабашный лихач на маломощной машине может натворить больше бед, чем дисциплинированный водитель на могучем внедорожнике. Данные о манере вождения страховые компании смогут получать с помощью телематики. Правда, об обязательной установке электронного "шпиона" речи пока не идет - это дело добровольное: спокойный и уверенный в своем стиле вождения автомобилист может его установить сам и получить скидку на ОСАГО.

Как поясняют эксперты, взамен отмененных будет введено несколько новых коэффициентов, например, "нарушения ПДД" и "коэффициент страховщика". Первый станет применяться по отношению к злостным нарушителям правил, а второй даст страховой компании возможность установить индивидуальную скидку для конкретного водителя. На этом же этапе, по словам представителя Банка России, планируется отработать механизм борьбы со сверхприбылью страховщиков, например, регулятор планирует устанавливать предельные тарифы для тех страховых компаний, которые злоупотребят возможностями расширения коридора цен в свою пользу.

Третий этап реформы будет зависеть от успеха первых двух. В идеале предполагается полностью отменить границы тарифного коридора.

Банк России оценивает множество территориальных показателей по критерию ОСАГО. В основном регионы УрФО относятся к "середнячкам", однако, например, в Свердловской области за последний год обострилась проблема "автоюристов". Владимир Чистюхин уточнил, что такой вывод сделан на основе статистики, в частности, анализа динамики отношения суммы судебных расходов к сумме основного требования. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель был 122 процента. Это означает, что, скажем, на каждые сто рублей возмещения за поврежденный автомобиль страховые компании выплачивали лишних 122 рубля в виде штрафов, пени, оплаты оценщиков и автоюристов. В этом году показатель вырос до 155 процентов.

- Ситуация ухудшилась, несмотря на то что мы вместе с региональными властями и прокуратурой проводили масштабные мероприятия по нейтрализации этого явления. Значит, нужно дополнительно поработать, - комментирует изменения Чистюхин.

К слову, в Челябинской области этот показатель тоже составляет 155 процентов при среднем по стране 123.

Между тем

Эксперты отмечают, что в 2018 году страховой рынок растет в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По обязательным видам страхования премии выросли лишь на 6,1 процента. Доля добровольного страхования достигла 83,2 процента рынка. Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни (53 процента совокупного прироста).