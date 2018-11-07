На Урале назвали лучшего организатора питания в оздоровительных лагерях

В Министерстве АПК и продовольствия Свердловской области подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию питания в оздоровительных лагерях в 2018 году. Победителем признана компания "Кейтеринбург", которая оказывала услуги в загородном центре "Таватуй".

Смотр-конкурс проводится ежегодно с целью совершенствования организации питания и культуры обслуживания в лагерях отдыха. Заявки могут подавать любые предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

В состав комиссии входят сотрудники министерства АПК, комитета по товарному рынку Екатеринбурга, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Уральского государственного экономического университета, областного управления Роспотребнадзора. Оценивается множество показателей, начиная от внешнего вида залов столовой, заканчивая экономической эффективностью работы предприятия в целом. Ключевые факторы - уровень квалификации персонала, автоматизации производственных процессов и оснащения предприятия мебелью и технологическим оборудованием. Особое внимание уделяется рациону питания: наличию технико-технологической карты, разработанных и внедренных новых блюд, составу меню.

Кроме того, участники конкурса должны рассказать, какие прогрессивные технологии внедряются у них на предприятии, что делается для повышения качества, какие предоставляются дополнительные услуги, к примеру, диетическое питание, проводятся ли мастер-классы, тематические дни, как осуществляется общественный контроль и "обратная связь" с потребителем.

Надо отметить, что свой вердикт комиссия выносит не заочно: эксперты выезжают на объекты, чтобы убедиться, что написанное в заявке соответствует действительности, а юные потребители довольны, как и чем их кормят. Учитывается не только количество детей, охваченных организованными питанием, но и средняя стоимость обеда из четырех блюд: закуска, первое, второе основное, напиток. К тому же к призерам не должно быть никаких нареканий со стороны надзорных органов.

Компания "Кейтеринбург" прошла все этапы отбора и набрала в сумме максимальное количество - 60 баллов. Ее конкурсной "изюминкой" стала специальная система питания с элементами шведского стола, которая позволяет ребятам выбирать между двумя вариантами блюд. В среднем стоимость дневного рациона составляет 450 рублей.

- Нас кормили пять раз в день. Очень удобно, что можно выбирать. Например, в обед берешь на гарнир рис или гречку, а из основных блюд - гуляш или печенку. Мне очень нравится гречка с гуляшом, - поделилась школьница Катерина Федорова, отдыхавшая летом в загородном центре "Таватуй".