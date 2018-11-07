На Урале запустили новый сервис для голосования по благоустройству

На Южном Урале начал работу новый сервис электронных голосований "Активный житель 74", воспользовавшись которым население может высказать пожелания по благоустройству своих территорий. Сервис доступен на региональном портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi74.ru), сообщили в среду в правительстве региона.

Первым к проекту подключились жители Сатки. Им предлагалось выбрать вид кустарника для озеленения обновленной улицы Металлургов: шиповник, акацию или кизильник. После месяца голосования предпочтение было отдано шиповнику. В Миассе, благодаря волеизъявлению горожан выбран проект фонтана, который появится в сквере машгородка на проспекте Макеева. А сейчас проводятся голосования по Златоусту, Кусе, Усть-Катаву, селу Уйскому и Магнитогорску.

Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Владельцы смартфонов и планшетов могут также загрузить на них новый сервис.

Пока на региональном портале госуслуг зарегистрировано чуть более 14 тысяч южноуральцев. Войти в него, имея регистрацию на федеральном портале госуслуг, можно под тем же логином и паролем, отмечают в правительстве региона.