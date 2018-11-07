Начальник полиции Первоуральска задержан по подозрению в коррупции

В Свердловской области по подозрению в коррупции задержан начальник полиции Первоуральска. На данный момент в ГУ МВД по региону решается вопрос об отстранении его с должности на время разбирательств.

Спецоперация с участием сотрудников регионального ФСБ и полицейских подразделений собственной безопасности областного главка прошла сегодня утром. Как сообщил начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, подозреваемый был задержан возле своего дома. Предполагается, что он виновен в коррупционном преступлении. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщил полковник Горелых "РГ", до назначения на пост руководителя отдела МВД по Первоуральску задержанный занимал должность заместителя начальника полиции областного управления. Также он подчеркнул, что в свердловском гарнизоне полиции постоянно ведется работа по выявлению нечистых на руку сотрудников: только с начала этого года из внутренних органов были с позором уволены более сотни человек.