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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник полиции Первоуральска задержан по подозрению в коррупции

Текст: Мария Гафурова

В Свердловской области по подозрению в коррупции задержан начальник полиции Первоуральска. На данный момент в ГУ МВД по региону решается вопрос об отстранении его с должности на время разбирательств.

Фото: Depositphotos.com
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Спецоперация с участием сотрудников регионального ФСБ и полицейских подразделений собственной безопасности областного главка прошла сегодня утром. Как сообщил начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, подозреваемый был задержан возле своего дома. Предполагается, что он виновен в коррупционном преступлении. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщил полковник Горелых "РГ", до назначения на пост руководителя отдела МВД по Первоуральску задержанный занимал должность заместителя начальника полиции областного управления. Также он подчеркнул, что в свердловском гарнизоне полиции постоянно ведется работа по выявлению нечистых на руку сотрудников: только с начала этого года из внутренних органов были с позором уволены более сотни человек.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей
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