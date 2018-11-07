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07.11.2018 13:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Школьница из Югры победила во Всероссийском лесном конкурсе

Текст: Елена Панова
Юная югорчанка Карина Бессонова победила во Всероссийском лесном юниорском конкурсе опытно-исследовательских проектов "Подрост". Она представила на суд жюри работу о естественном возобновлении кедра под пологом леса в поселке Полноват Белоярского района и заняла в итоге первое место в номинации "Лесоведение и лесоводство".
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры В этом году в конкурсе "Подрост" принял участие 81 конкурсант из 40 субъектов РФ. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В этом году в конкурсе "Подрост" принял участие 81 конкурсант из 40 субъектов РФ. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Карина - воспитанница школьного лесничества "БЛюМ" Белоярского района. Теперь в результате победы она представит Югру и Россию на XVI Международном юниорском лесном конкурсе "Подрост".

Наставником проекта Карины стала Гульнара Нетунаева, до недавнего времени она работала главным специалистом Полноватского отдела Белоярского лесхоза и долгое время являлась руководителем единственного в районе школьного лесничества. Несмотря на то что сейчас Гульнара Рустамовна находится на заслуженном отдыхе, она продолжает болеть душой за своих бывших воспитанников и помогает им словом и делом в разработке исследовательских проектов.

Фото: depositphotos.com
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- Карина посещает занятия школьного лесничества "БЛюМ" с 2013 года. Она неоднократно участвовала в окружных слетах, межрегиональных конференциях, но на конкурс такого высокого уровня попала впервые. Волнение ощущалось, но она с ним справилась и смогла достойно презентовать свою работу и опыт лесохозяйственной деятельности специалистов лесного хозяйства Белоярского района, - делится впечатлениями Гульнара Нетунаева.

Кроме Карины Бессоновой Югру на Всероссийском конкурсе представляли Сергей Зотов из школьного лесничества "Спектр" с аналитическим проектом о результатах инвентаризации муравейников на экологической тропе Нижневартовского района. А также воспитанница школьного лесничества "Радуга" Нефтеюганского района Мария Литвинюк с творческой работой "Экологические мультфильмы, созданные с использованием твердых бытовых отходов". Их исследовательские проекты заинтересовали экспертов и были отмечены памятными призами от Рослесхоза, Авиалесоохраны России, Российского центра защиты леса и Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Отметим: всего в этом году в "Подросте" принял участие 81 конкурсант из 40 субъектов России, среди них 68 учащихся, 13 педагогов и специалистов лесного хозяйства.

В тему

Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" проводится ежегодно с 1997 года. Его цель - развить интерес российских школьников к изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности, которая направлена на формирование у них экологически ответственного мировоззрения, самореализацию и их профессиональное самоопределение.

Конкурс проводится по четырем номинациям для учащихся: "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных животных", "Экология лесных растений", "Практическая природоохранная деятельность"; и двум номинациям для студентов и руководителей школьных экологических и лесных объединений: "Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесного профиля" и "Школьные лесничества в условиях современного образования". Представители Югры принимают участие в конкурсе российского уровня с 2004 года.

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