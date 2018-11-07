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07.11.2018 20:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Труба не играет

Газификации российских регионов мешает низкая конкуренция на рынке
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО №7713 (250)
Опыт газификации Тюменской области включен в справочник лучших практик субъектов РФ - членов Ассоциации инновационных регионов России, рекомендован для широкого распространения Федеральной антимонопольной службой. Однако, по мнению председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, в силу разных причин, прежде всего экономических, большинству субъектов РФ не по силам применить его в полном объеме - разве что скопировать отдельные элементы.

Хотя прямые расходы бюджета в Тюмени не так уж велики. Как рассказал председатель областной Думы Сергей Корепанов, в свое время власти учли просьбы жителей деревень и поселков компенсировать им хотя бы часть трат на подведение труб - отводов к жилым домам. Малообеспеченным и тем, кто входит в различные списки льготников, отдельным законом гарантирована субсидия в размере 40 тысяч рублей на одно домовладение. В предстоящие два года на эти цели из областной казны направят около 142 миллионов.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области газ придет в самые отдаленные северные поселки

Но субсидия - отнюдь не главный инструмент, стимулирующий ускорение строительства сетей. Другие направлены на поддержку газораспределительной организации как инвестора и эксплуатанта - это преференция по налогу на имущество и специальная надбавка за транспортировку топлива. Результат их применения: за четыре последних года протяженность трубопроводной сети в регионе увеличилась на 900 километров, газ пришел в 15,5 тысячи домов - темпы небывалые. В ближайшие годы, согласно обнародованным правительством области планам, к трубе подключат еще 23 тысячи домов.

Что же мешает протянуть частую сеть желтых труб по всей российской глубинке? По словам Павла Завального, поддержание и расширение спроса на природный газ на внутреннем рынке - важнейшая государственная задача, но при нынешних условиях ценообразования газификация часто представляется инвесторам "нерентабельной и неинтересной". Без либерализации рынка и создания условий для конкуренции в розничной нише, без привлечения независимых производителей не обойтись, считает парламентарий. Государство постепенно движется в этом направлении: дорожная карта развития конкуренции в сфере газоснабжения, как сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, включает правила недискриминационного доступа к магистральным газопроводам, к системам подземного хранения газа и газораспределительным сетям, а также пункт о формировании внебиржевых индексов с размещением в публичном пространстве.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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