Форум по государственно-частному партнерству (ГЧП) Челябинской области, который уже во второй раз проходит в столице Южного Урала, собрал около ста представителей органов исполнительной власти региона, муниципалитетов, бизнеса, финансовых организаций. По мнению экспертов, сегодня формат ГЧП является наиболее эффективным при реализации крупных инфраструктурных проектов, в которых бизнесу необходимо разделить с государством риски.

Всего в УрФО сейчас реализуется 251 проект ГЧП. Совокупный объем инвестиций составляет 257,4 миллиарда рублей, из них 235,8 миллиарда - вложения частных инвесторов. В рейтинге Национального центра ГЧП уральские регионы в целом выглядят очень неплохо: пять из шести субъектов по итогам прошлого года входят в топ-30. Лучшая позиция у Свердловской области (10 место в России), Югра занимает 18-е, Тюменская область на 20-м, Челябинская - на 24-м, ЯНАО - на 29 месте. И только Курганская область занимает лишь 71 строчку.

По словам исполнительного директора Национального центра ГЧП Максима Ткаченко, уральские проекты выбиваются из общероссийской картины, поскольку большинство из них сконцентрировано отнюдь не в привычной коммунально-энергетической сфере. В УрФО много проектов благоустройства территорий (инвестиции в четыре раза больше, чем по стране), а также в социальной сфере, что не характерно для других округов.

А на Южном Урале ГЧП не так давно заработало в АПК: в моногороде Усть-Катав завершается строительство агропарка "Горный". Реализация проекта стоимостью 7 миллиардов рублей (из них 5,7 миллиарда - средства инвестора) позволит создать 720 новых рабочих мест. На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры агропарка направлено 1,65 миллиарда рублей бюджетных средств: 1,48 миллиарда из Фонда развития моногородов и 170 миллионов из бюджета Челябинской области.

- Самое сложное - предварительное структурирование проекта. Для его обсуждения мы приглашаем все заинтересованные стороны, в том числе представителей банков, финансовых организаций, - рассказывает специалист минэкономразвития Челябинской области Елена Раевская.

В Национальном центре называют и другие трудности: нехватка управленческих компетенций и собственных проектных команд в органах власти, дефицит финансирования на предпроектной стадии и так далее. Чтобы упорядочить и облегчить процесс, в Челябинской области создали инфраструктурный план, в который включили 119 потенциальных проектов на сумму 191 миллиард рублей. Их перечень увязан со стратегией развития региона до 2035 года и находится в открытом доступе. В него вошли только экономически значимые проекты со сроком реализации не менее трех лет и суммой инвестиций свыше 100 миллионов рублей.

В стадии реализации на Южном Урале 87 концессионных соглашений на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Проекты ГЧП удивляют разнообразием: здесь есть как очень масштабные (строительство высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург) так и весьма обыденные - к примеру, создание платной парковки. В последнее время Челябинская область все активнее использует механизм партнерства: если в 2016 году регион занимал в общероссийском рейтинге 36 место, то в 2017-м поднялся сразу на 12 позиций. И, по словам чиновников, это не предел.

Прямая речь

Сергей Смольников, министр экономического развития Челябинской области

В Челябинской области разрабатывается госпрограмма развития государственно-частного партнерства. Дело в том, что большинство проектов реализуется на уровне муниципальных образований, но состояние местных бюджетов зачастую не позволяет финансировать их полностью из своих средств. Есть необходимость в привлечении средств региона в виде субсидий, но для этого необходимо утвердить программу, в которой будет прописан порядок финансирования проектов ГЧП.