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07.11.2018 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Потери от попутчиков

Перевозчики пошли в наступление на популярный онлайн-сервис
Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7713 (250)
Иск астраханской автотранспортной компании о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar поддержали десятки перевозчиков страны. Если суд его удовлетворит, по оценке экспертов, только в УрФО будет подорван теневой бизнес свыше 700 владельцев легковых авто, зато укрепятся позиции легальных участников рынка междугородных пассажирских перевозок.

Услугами российского подразделения BlaBlaCar, по данным самой компании, пользуются минимум 10 миллионов человек. Их называют не пассажирами, а попутчиками, ведь им оказалось "по пути" с водителями, которые следуют куда-либо по своим личным либо служебным делам. Всем приятно: владелец авто окупает траты на горючее, попутчики экономят на билете - поездка в автобусе обойдется дороже. Само собой, никаких юридических обязательств перед "попутчиками" водитель не несет - все основано на доверии и устной договоренности. Не действует ни закон о защите прав потребителей, ни устав автомобильного транспорта. Если, к примеру, водитель вел себя на дороге неадекватно или авто оказалось технически неисправным, вы можете возмутиться тут же в салоне или оставить претензию на онлайн-сервисе. В ответ, не исключено, получите зеркальный интернет-отзыв о "капризном поведении" попутчика. Это уже удар по вашей репутации как зарегистрированного пользователя.

Фото: depositphotos.com
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar

Но основная проблема не в этом. На дорогах все больше легковых машин, микроавтобусов, которые, следуя под виртуальной вывеской "по пути", фактически, выражаясь языком юристов, осуществляют регулярные пассажирские перевозки по определенным маршрутам. Возьмем горячее направление Екатеринбург-Челябинск. Здесь ежесуточно предлагают свои услуги 80-110 водителей. Многие из них совершают в день по две, а то и три поездки туда-обратно. На схожих по протяженности маршрутах Курган-Тюмень, Сатка-Челябинск работают такие же трудяги. В день за рулем - до 18 часов. Попутчикам не страшно садиться к ним в машины?

Стоимость поездки по этим маршрутам колеблется в пределах 350-400 рублей. При трех поездках в день с тремя пассажирами в каждую сторону чистый доход владельца седана, за вычетом расходов на бензин, 3-3,7 тысячи рублей. Понятно, что есть еще амортизация, а деньги добыты напряженным трудом. Но это, бесспорно, теневой заработок, что и доказывают в 40-страничном заявлении истцы. Они приводят экспертные оценки оборота "рынка попутчиков": в 2018 году в него окажется вовлечен 31 миллион пассажиров. Они заплатят нелегалам 16,3 миллиарда рублей, а налоговые потери государства составят 4 миллиарда. По грубым прикидкам экономистов ПАТП Урала, только  в Челябинской, Свердловской и Курганской областях регулярными перевозками пассажиров (от 8 поездок в неделю) на междугородних направлениях занимаются через систему BlaBlaCar не менее 700 человек.

Многие водители совершают подряд по две-три поездки: в день за рулем проводят до 18 часов

Истцов в этой ситуации возмущает, что "автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности". Примеров тому предостаточно, напомним хотя бы об отчаянной попытке челябинских транспортников дать отпор нелегалам: они благодаря бюджетной поддержке снизили по нескольким направлениям цену билетов до "блаблакаровской". Состязание завершилось, похоже, ничьей. Стоимость поездки на автобусе впоследствии вновь выросла, тем не менее в Челябинской области она в среднем в полтора раза ниже, чем в Тюменской. А если сравняется с соседями, то, видимо, число "попутчиков" на Южном Урале резко возрастет. Конкуренция - это замечательно, но лишь тогда, когда условия игры для всех одинаковы.

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