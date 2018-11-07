Услугами российского подразделения BlaBlaCar, по данным самой компании, пользуются минимум 10 миллионов человек. Их называют не пассажирами, а попутчиками, ведь им оказалось "по пути" с водителями, которые следуют куда-либо по своим личным либо служебным делам. Всем приятно: владелец авто окупает траты на горючее, попутчики экономят на билете - поездка в автобусе обойдется дороже. Само собой, никаких юридических обязательств перед "попутчиками" водитель не несет - все основано на доверии и устной договоренности. Не действует ни закон о защите прав потребителей, ни устав автомобильного транспорта. Если, к примеру, водитель вел себя на дороге неадекватно или авто оказалось технически неисправным, вы можете возмутиться тут же в салоне или оставить претензию на онлайн-сервисе. В ответ, не исключено, получите зеркальный интернет-отзыв о "капризном поведении" попутчика. Это уже удар по вашей репутации как зарегистрированного пользователя.
Но основная проблема не в этом. На дорогах все больше легковых машин, микроавтобусов, которые, следуя под виртуальной вывеской "по пути", фактически, выражаясь языком юристов, осуществляют регулярные пассажирские перевозки по определенным маршрутам. Возьмем горячее направление Екатеринбург-Челябинск. Здесь ежесуточно предлагают свои услуги 80-110 водителей. Многие из них совершают в день по две, а то и три поездки туда-обратно. На схожих по протяженности маршрутах Курган-Тюмень, Сатка-Челябинск работают такие же трудяги. В день за рулем - до 18 часов. Попутчикам не страшно садиться к ним в машины?
Стоимость поездки по этим маршрутам колеблется в пределах 350-400 рублей. При трех поездках в день с тремя пассажирами в каждую сторону чистый доход владельца седана, за вычетом расходов на бензин, 3-3,7 тысячи рублей. Понятно, что есть еще амортизация, а деньги добыты напряженным трудом. Но это, бесспорно, теневой заработок, что и доказывают в 40-страничном заявлении истцы. Они приводят экспертные оценки оборота "рынка попутчиков": в 2018 году в него окажется вовлечен 31 миллион пассажиров. Они заплатят нелегалам 16,3 миллиарда рублей, а налоговые потери государства составят 4 миллиарда. По грубым прикидкам экономистов ПАТП Урала, только в Челябинской, Свердловской и Курганской областях регулярными перевозками пассажиров (от 8 поездок в неделю) на междугородних направлениях занимаются через систему BlaBlaCar не менее 700 человек.
Истцов в этой ситуации возмущает, что "автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности". Примеров тому предостаточно, напомним хотя бы об отчаянной попытке челябинских транспортников дать отпор нелегалам: они благодаря бюджетной поддержке снизили по нескольким направлениям цену билетов до "блаблакаровской". Состязание завершилось, похоже, ничьей. Стоимость поездки на автобусе впоследствии вновь выросла, тем не менее в Челябинской области она в среднем в полтора раза ниже, чем в Тюменской. А если сравняется с соседями, то, видимо, число "попутчиков" на Южном Урале резко возрастет. Конкуренция - это замечательно, но лишь тогда, когда условия игры для всех одинаковы.