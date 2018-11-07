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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Штраф за надувательство

В Челябинске запретили рекламу пива на "воздушном шаре"
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО №7713 (250)
В Челябинске завершено разбирательство по факту появления рекламы сети магазинов разливного пива на объемной конструкции в виде воздушного шара.

Как пояснили в региональном УФАС, воздушный шар в конце лета появился на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных в Челябинске - в непосредственной близости от магазина розничной продажи пенных напитков. На нем в фирменном черно-желтом стиле красовалось название торговой сети и надпись: "Разливное пиво здесь", что сразу привлекло внимание бдительных горожан. По закону рекламу алкогольной продукции запрещено размещать в публичных местах. А тем более "с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их".

Специалисты внимательно изучили надувную конструкцию, а для верности провели опрос горожан, подтвердивший, что воздушный шар сразу и прочно ассоциируется с продавцом алкогольной продукции и предлагаемым им товаром.

Фото: depositphotos.com
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Однако в торговой сети претензии на свой счет не приняли. Сначала попытались откреститься от самого факта установки необычной конструкции: мол, возможно, это просто чья-то дурная шутка. А затем сообщили, что шар с названием магазина не подпадает под закон "О рекламе", поскольку не является техническим средством стабильного территориального размещения - он был надут вне зданий и сооружений, не имел прочной связи с землей, а его монтаж и демонтаж возможно проводить без специальных технических средств.

Однако в УФАС эти доводы сочли неубедительными. Особенно позабавило специалистов заявление торговцев о том, что надувная конструкция не является летательным аппаратом, а потому ее нельзя отнести к техническим средствам размещения рекламы. Действительно, шар накачивали обычным воздухом и улететь он не мог. Но что это меняет?

- Понятие "рекламная конструкция" охватывает все возможные виды наружной рекламы, - поясняет представитель ведомства Наталья Мартынюк. - В законе имеется их перечень, но он носит открытый характер. Поэтому рекламной считается любая конструкция, которая установлена или размещена с целью распространения рекламы.

Стоит отметить, что, по заявлениям торговой сети, воздушный шар привлекал внимание горожан всего один день - после вмешательства антимонопольщиков конструкция была демонтирована. Однако добровольное устранение нарушений не освобождает от ответственности. И теперь по факту размещения незаконной рекламы будет возбуждено административное производство, предусматривающее наказание в виде штрафа на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Кстати

Воздушный шар с рекламой пива не исчез бесследно, а был через некоторое время обнаружен в Магнитогорске в непосредственной близости от еще одного магазина той же торговой сети. И сейчас УФАС рассматривает повторное дело о нарушении рекламного законодательства.

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