В Екатеринбурге загорелось оборонное предприятие

В Екатеринбурге на улице Малышева загорелась кровля оборонного завода "Вектор". Спасатели присвоили пожару второй, повышенный, ранг сложности.

Возгорание произошло на крыше одного из зданий на территории предприятия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь перекинулся на вентиляционную шахту. Сотрудников завода пришлось эвакуировать (на предприятии работают порядка 300-400 человек).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре поступило к ним в 14.43 по местному времени. В тушении пламени были задействованы 17 единиц техники и 48 человек.

"Открытое горение ликвидировано в 15.25. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал", - сообщают спасатели.

Справка "РГ"

Завод "Вектор" занимается разработками военного назначения и выпускает радиолокационные комплексы и аппаратуру связи, а так же - радиопеленгационные метеорологические комплексы РПМК-1 (1Б44) "Улыбка" и радиолокационные комплексы разведки позиций артиллерии противника и контроля стрельбы собственных огневых средств "Зоопарк-1" (1Л219).