Новости

В Китае мужчина очнулся после 12 лет комы 21:06
Фанаты "Спартака" заявили о поддержке команды 21:05
Из-за споров по границе с Мексикой Трамп готов "остановить правительство" 20:50
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры 20:32
СМИ сообщили о задержании помощницы бизнесмена Рыболовлева 20:27
В Москве жестоко убили женщину с ребенком 20:21
Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента 20:18
Россияне смогут сдавать ягоды и грибы без налогов в заготконторы 20:17
В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки 20:10
Метро и МЦК будут работать на час дольше из-за матча "ЦСКА"-"Рома" 20:05
Гроссмейстер Репкова сыграла с юными югорскими шахматистами 19:50
S7 получила рекомендации Boeing по проблемам самолета 737 Max 19:40
Видео: Монеточка и "Би-2" записали совместный трек 19:37
Самолет из Москвы сел в Воронеже из-за тумана 19:33
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили 19:00
СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро 19:00
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой" 19:00
Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС 18:58
Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена 18:54
ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева 18:36
На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов 18:32
Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге 18:31
Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 19:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Убрали дублера мэра

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал №7714 (251)
В Кургане вернулись к одноглавой системе управления, существовавшей до 2004 года. По региональному закону должность сити-менеджера упразднена, городом будет руководить один человек - глава.

Сейчас в областном центре глава председательствует в Думе и исполняет представительские функции. А все хозяйственные вопросы - в зоне ответственности руководителя администрации. Но это формально. На деле мэр нередко занимается решением городских проблем, благоустройством. Законодатели посчитали дублирование функций в век сплошной оптимизации и экономии средств непозволительной роскошью и неэффективным управлением.

Единоначалие в Кургане установится после выборов в городскую Думу в сентябре 2019 года. Градоначальника будут избирать депутаты из прошедших конкурс кандидатов.

Губернатор подписал закон об отмене выборов мэра в Екатеринбурге
Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников
Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой