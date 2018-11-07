В Кургане вернулись к одноглавой системе управления, существовавшей до 2004 года. По региональному закону должность сити-менеджера упразднена, городом будет руководить один человек - глава.

Сейчас в областном центре глава председательствует в Думе и исполняет представительские функции. А все хозяйственные вопросы - в зоне ответственности руководителя администрации. Но это формально. На деле мэр нередко занимается решением городских проблем, благоустройством. Законодатели посчитали дублирование функций в век сплошной оптимизации и экономии средств непозволительной роскошью и неэффективным управлением.

Единоначалие в Кургане установится после выборов в городскую Думу в сентябре 2019 года. Градоначальника будут избирать депутаты из прошедших конкурс кандидатов.