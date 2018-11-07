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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Магнитогорске появился бронзовый милиционер

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска

В Магнитогорском сквере Металлургов появилась бронзовая скульптура милиционера. Торжественное открытие композиции скульптора Геннадия Плахова и литейщика Ивана Дубровина состоялось в преддверии профессионального праздника органов внутренних дел. И теперь горожане шутят, что сквер навсегда поставили под охрану, сообщили в среду в городской администрации.

Фото: Владимирвикторович Усманов/vk.com
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Композиция представляет собой сценку из реалий 60-х годов прошлого века. Страж порядка обращается к мальчишке с расстегнутым портфелем, из которого на землю выпали учебники. Ученик виновато понурил голову, а магнитогорский "дядя Степа" козыряет мальчишке и видимо предлагает ему привести себя в порядок.

Создавая собирательный образ милиционера, скульптор много времени провел в музее, рассматривал старые фотографии, чтобы точно проработать детали.

По всей видимости, бронзовый милиционер пришелся горожанам по душе. Сразу после открытия композиции возле нее собралась очередь из желающих сделать селфи на память.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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