В Магнитогорске появился бронзовый милиционер

В Магнитогорском сквере Металлургов появилась бронзовая скульптура милиционера. Торжественное открытие композиции скульптора Геннадия Плахова и литейщика Ивана Дубровина состоялось в преддверии профессионального праздника органов внутренних дел. И теперь горожане шутят, что сквер навсегда поставили под охрану, сообщили в среду в городской администрации.

Композиция представляет собой сценку из реалий 60-х годов прошлого века. Страж порядка обращается к мальчишке с расстегнутым портфелем, из которого на землю выпали учебники. Ученик виновато понурил голову, а магнитогорский "дядя Степа" козыряет мальчишке и видимо предлагает ему привести себя в порядок.

Создавая собирательный образ милиционера, скульптор много времени провел в музее, рассматривал старые фотографии, чтобы точно проработать детали.

По всей видимости, бронзовый милиционер пришелся горожанам по душе. Сразу после открытия композиции возле нее собралась очередь из желающих сделать селфи на память.