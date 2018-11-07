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07.11.2018 19:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сухой Лог утолил жажду

В уральском городе решили проблему нехватки питьевой воды
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7714 (251)
В Сухом Логу после реконструкции запущен водовод - единственный источник питьевой воды для муниципалитета, где живет более 33 тысяч человек.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фотокорреспонденту "РГ" удалось снять запуск обновленного водовода на глубине нескольких метров под землей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фотокорреспонденту "РГ" удалось снять запуск обновленного водовода на глубине нескольких метров под землей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы с уверенностью можем сказать: проблем с водоснабжением больше нет. В городе сделано все для бесперебойной подачи воды, - заявил на торжественном пуске водовода министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Воду в квартиры жителей Сухого Лога подавали с перебоями последние десять лет.  Магистральный водопровод был построен в конце девяностых. Его проложили от соседнего Камышлова по болотистой местности, более короткого пути не нашлось. Не случайно оказавшийся в зоне "засухи" город исстари именовали Сухой Лог: ни наземных, ни подземных доступных источников питьевой воды поблизости нет. Пришлось прокладывать коммуникации за 39 километров.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Однако построенный почти три десятка лет назад водопровод не выдерживал ни критики, ни погодных условий Урала. Мало того что трубы тянули в одну нитку, так их еще изготавливали из разношерстных материалов: асбеста, пластика, стали. Очевидно, на прокладке инженерных сетей экономили как могли. Ущербные коммуникации разваливались на глазах. Вместо необходимых 10 тысяч кубометров воды в сутки в город поступало чуть более половины - 6 тысяч.

Коммунальный коллапс в Сухом Логу наступил в феврале 2014 года, когда ударили морозы под 40 градусов. В лютые холода на одном из болотистых участков трубы разошлись по швам. Жители индустриального городка, почти полностью застроенного многоэтажными домами, свыше двух недель оставались без централизованного водоснабжения. Закрылись школы и детские сады, в аварийном режиме работали больницы. Пока специалисты денно и нощно пытались ликвидировать аварию, воду для жителей возили в автоцистернах не только из близлежащих, но и удаленных территорий. В квартиры маломобильных горожан канистры поднимали волонтеры и военнослужащие. Общими усилиями водоснабжение удалось восстановить в рекордно короткие для столь масштабного ЧП сроки - за 2,5 недели.

Чтобы город не попадал больше в водяную ловушку, региональные власти решили полностью реконструировать водовод. Областному правительству поручили выделить муниципалитету столько денег, "сколько потребуется не просто для ремонта, а для полной замены всех изношенных сетей". Обновление длилось более трех лет. Работы, стоимость которых оценивается почти в 300 миллионов рублей, удалось выполнить без отключения потребителей. На 39-километровом участке поменяли 21 километр труб.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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