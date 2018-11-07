В Сухом Логу после реконструкции запущен водовод - единственный источник питьевой воды для муниципалитета, где живет более 33 тысяч человек.

- Мы с уверенностью можем сказать: проблем с водоснабжением больше нет. В городе сделано все для бесперебойной подачи воды, - заявил на торжественном пуске водовода министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Воду в квартиры жителей Сухого Лога подавали с перебоями последние десять лет. Магистральный водопровод был построен в конце девяностых. Его проложили от соседнего Камышлова по болотистой местности, более короткого пути не нашлось. Не случайно оказавшийся в зоне "засухи" город исстари именовали Сухой Лог: ни наземных, ни подземных доступных источников питьевой воды поблизости нет. Пришлось прокладывать коммуникации за 39 километров.

Однако построенный почти три десятка лет назад водопровод не выдерживал ни критики, ни погодных условий Урала. Мало того что трубы тянули в одну нитку, так их еще изготавливали из разношерстных материалов: асбеста, пластика, стали. Очевидно, на прокладке инженерных сетей экономили как могли. Ущербные коммуникации разваливались на глазах. Вместо необходимых 10 тысяч кубометров воды в сутки в город поступало чуть более половины - 6 тысяч.

Коммунальный коллапс в Сухом Логу наступил в феврале 2014 года, когда ударили морозы под 40 градусов. В лютые холода на одном из болотистых участков трубы разошлись по швам. Жители индустриального городка, почти полностью застроенного многоэтажными домами, свыше двух недель оставались без централизованного водоснабжения. Закрылись школы и детские сады, в аварийном режиме работали больницы. Пока специалисты денно и нощно пытались ликвидировать аварию, воду для жителей возили в автоцистернах не только из близлежащих, но и удаленных территорий. В квартиры маломобильных горожан канистры поднимали волонтеры и военнослужащие. Общими усилиями водоснабжение удалось восстановить в рекордно короткие для столь масштабного ЧП сроки - за 2,5 недели.

Чтобы город не попадал больше в водяную ловушку, региональные власти решили полностью реконструировать водовод. Областному правительству поручили выделить муниципалитету столько денег, "сколько потребуется не просто для ремонта, а для полной замены всех изношенных сетей". Обновление длилось более трех лет. Работы, стоимость которых оценивается почти в 300 миллионов рублей, удалось выполнить без отключения потребителей. На 39-километровом участке поменяли 21 километр труб.