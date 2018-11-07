8 ноября в кинотеатрах Тюмени начинается премьерный показ художественной ленты сибирского кинорежиссера Константина Одегова "Рисунки дождем". Накануне в Нижнем Новгороде ее отметили призом жюри на кинофестивале "Детский КиноМай", а в Москве фильм вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля "Лучезарный ангел".

"Рисунки" дались Одегову, мягко говоря, непросто. При отсутствии бюджетной поддержки пришлось уповать исключительно на спонсоров. То и дело возникавшие денежные прорехи с трудом, но все-таки удалось закрыть. В съемках участвовали известные тюменские мастера сцены и кинематографа, а также простые горожане. Главную роль исполнил школьник Сева Храмов, продемонстрировавший настоящее дарование. Среди "неместных" - путешественник Федор Конюхов, актеры Юлия Ауг и Владимир Толоконников, сыгравший последнюю кинороль.

Действие картины начинается в 60-х годах прошлого века, когда пораженный тяжелой болезнью мальчик попадает в костно-туберкулезный санаторий. Сценарий написан на основе повести, в которой отражена реальная история одной тюменской семьи. Автор повести - сам режиссер.

Справка "РГ"

У Константина Одегова удивительная биография. 10 лет он играл в региональной хоккейной команде и пару лет, уже после того как всерьез ушел в тележурналистику, был профессиональным хоккеистом в США. Затем на родине открыл частную киностудию. Снял свыше полусотни документальных фильмов, многие из которых получили всероссийскую известность. Началом стали ленты о Косте Цзю. В игровом кино дебютировал в 2000 году с "Игрой на вылет", за ней последовали "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Наследники", "Распутин-Новый. Без покрова".