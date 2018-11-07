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07.11.2018 20:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фонд отдали в лизинг

В Зауралье господдержка для бизнеса оказалась невостребованной
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7713 (250)
По предложению бизнеса средства Фонда развития промышленности (ФРП) Курганской области решили перераспределить - направить на оплату первого взноса по лизингу для приобретения оборудования.

Напомним, региональный ФРП был создан летом прошлого года. Предполагалось, что он станет еще одним институтом поддержки бизнеса, а значит, позволит создать новые производства и повысить инвестпривлекательность Зауралья. В фонде предлагали взять льготный заем на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий. Он предоставляется по конкурсу на пять лет под пять процентов годовых на условиях софинансирования с федеральным ФРП в соотношении 30 на 70 процентов. По условиям, половину стоимости проекта должен оплатить сам инвестор.

Бюджет регионального фонда - 40 миллионов рублей, еще 90 миллионов можно привлечь из ФРП в рамках программы "Совместные займы". Чтобы заинтересовать как можно больше представителей бизнеса, на один проект предполагалось выделять не более 20 миллионов. В областном департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики посчитали, что для старта сумма вполне достаточная: если сложить доли обоих фондов и инвестора, получится 70-120 миллионов рублей на один проект. При господдержке проекта в пределах 20-25 миллионов рублей помощь получат не менее шести промышленных предприятий. Это возможность создать около ста высокотехнологичных рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет Курганской области за три года не менее чем на 100 миллионов рублей.

Фото: Денис Вышинский/ТАСС
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Однако эти расчеты остались на бумаге, а 40 миллионов из регионального фонда развития промышленности лежат "нераспечатанными" - претендентов на их получение не оказалось. Руководство области приняло решение перенаправить сумму на субсидирование первоначального взноса по лизингу для промышленных предприятий. Кстати, бизнес с самого начала критиковал фонд и просил его докапитализировать. По мнению предпринимателей, даже 40 миллионов для серьезного инвестпроекта недостаточно, не говоря уже о двадцати.

- Предприятия, которые ведут техперевооружение, обычно имеют дело с лизинговыми компаниями. Поэтому уместнее, на мой взгляд, дать заводам возможность хотя бы первый взнос делать за счет регионального фонда, - считает гендиректор Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Владимир Казаков. - Лизинг - эффективный инструмент, которым можно реально воспользоваться. Что касается ФРП, то лично я не хотел бы с ним связываться из-за сложной и длительной процедуры оформления займа и отчетности на федеральном уровне.

Исполнительный директор регионального отделения РСПП Алексей Симанов считает, что в масштабах России федеральный ФРП - 87,7 миллиарда рублей - тоже не такой уж большой.

- Только по Курганской области объем инвестиций составляет около 30 миллиардов рублей в год, - говорит общественник. - Лизинг, конечно, будет более востребованным, потому что любое снижение издержек при приобретении технологического оборудования положительно сказывается на экономике предприятия.

Между тем

Замена одного вида господдержки на другой в Зауралье возможна только до конца 2018-го. Что будет с региональным ФРП в следующем году, неизвестно. В департаменте промышленности Курганской области получить комментарий на этот счет пока не удалось.

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