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07.11.2018 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге

Текст: Екатерина Призова

Водителю агрегатора такси в Екатеринбурге "прилетел" сегодня очень необычный заказ: доставить в пункт назначения пассажира с большой кошкой. С очень большой - с настоящим леопардом.

Фото: depositphotos.com
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Видео поездки животного на переднем сидении набирает популярность на YouTube. "Не каждый день леопарда возишь", - восхищенно заметил за кадром шофер. Хищник ведет себя при этом совсем как домашний кот, привычный к регулярным поездкам на автомобиле.

Пользователи предположили, что усатый и пятнистый пассажир - никто иной как леопард Цезарь, "сотрудник" одной из местных фотостудий, которая специализируется на съемке своих клиентов в компании с прирученными животными, таким как лисица и северный олень.

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