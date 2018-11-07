Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге

Водителю агрегатора такси в Екатеринбурге "прилетел" сегодня очень необычный заказ: доставить в пункт назначения пассажира с большой кошкой. С очень большой - с настоящим леопардом.

Видео поездки животного на переднем сидении набирает популярность на YouTube. "Не каждый день леопарда возишь", - восхищенно заметил за кадром шофер. Хищник ведет себя при этом совсем как домашний кот, привычный к регулярным поездкам на автомобиле.

Пользователи предположили, что усатый и пятнистый пассажир - никто иной как леопард Цезарь, "сотрудник" одной из местных фотостудий, которая специализируется на съемке своих клиентов в компании с прирученными животными, таким как лисица и северный олень.