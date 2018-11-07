Зачем председатель суда возится с трудными подростками

Многие суды Свердловской области помимо своих основных обязанностей занимаются с несовершеннолетними подсудимыми. В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, например, к рассмотрению уголовных дел судьи подключают психологов, устраивают встречи с мастерами спорта для трудных подростков, вместе с ними ходят в музеи. Корреспондент "РГ" узнал у председателя суда Александра Михайленко, для чего это нужно.

У человека, занимающего вашу должность, обычно мало свободного времени. Почему вы решили так серьезно взяться за подростков, оказавшихся на скамье подсудимых?

Александр Михайленко: Несовершеннолетние в силу возраста нуждаются в особом внимании со стороны государства. Оно пытается защитить их права и законные интересы, в том числе с помощью дружественного к ребенку правосудия. Мы, судьи, прежде всего видим в несовершеннолетних подсудимых детей и стараемся понять причины их проступков. Если мы снизим уровень подростковой преступности, общество сможет избежать новых правонарушений. Конечно, результат этой работы мы увидим не завтра и даже не через год, но она необходима.

С какими организациями вы сотрудничаете и как они помогают?

Александр Михайленко: Мы работаем с центром социально-психологической помощи детям и молодежи "Форпост". Психологи центра с согласия законных представителей проводят социально-психологическое сопровождение ребенка, выясняют условия его жизни, чтобы определить мотивы преступления, найти пути ресоциализации личности. Кроме того, Уральский центр медиации помогает участникам процесса регулировать вопросы возмещения ущерба, причиненного преступлением.

После рассмотрения уголовных дел специалисты Уральского государственного педагогического университета проводят тренинги с несовершеннолетними потерпевшими, осужденными и их законными представителями, чтобы они получили возможность наладить отношения внутри семьи. Ребят учат говорить "нет", повышают уровень их самооценки, ведь подростки порой нарушают закон, чтобы заслужить авторитет в своей социальной группе.

Вы работаете судьей уже 20 лет. Какие нарушения чаще всего совершают подростки и от чего это зависит?

Александр Михайленко: Многое зависит от специфики территории и от загруженности подростка, ведь чаще всего у него переизбыток свободного времени. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в основном осуждают по статье 228 УК РФ - незаконный оборот наркотических средств. Большинство несовершеннолетних задерживают за кражи, грабежи и угоны.

Ребят учат говорить "нет", повышают уровень их самооценки, ведь подростки порой нарушают закон, чтобы заслужить авторитет в своей социальной группе

Правонарушители, как правило, из неблагополучных семей. Хотя практика привлечения психологов к рассмотрению уголовных дел с участием несовершеннолетних показала: причиной преступления может быть чрезмерная родительская забота. Именно в семье у человека формируется взгляд на мир, влияющий на его поступки.

Подростковая преступность становится все более жестокой и изощренной. Трагические события в Керчи - тому подтверждение. А как эта ситуация видится судье?

Александр Михайленко: Какой-то одной, конкретной причины того, что произошло в Крыму, не существует. Важно проанализировать индивидуальные особенности личности ребенка, понять, какой образ жизни он вел, в каких условиях его воспитывали. Скорее всего, это не среднестатистический подросток и у него были признаки девиантного поведения. В каких-то ситуациях он стал меньше принимать ровесников и сопереживать им. Мне кажется, нужно наладить систему мониторинга и оценки таких ситуаций, проводить определенные мероприятия с участием специалистов. Они позволят выявить истинные мотивы случившегося и дать рекомендации, как их предотвратить в будущем.

Кто может стать инициатором такой деятельности?

Александр Михайленко: Как вариант - субъекты профилактики, обозначенные в ФЗ от 24.06.1999 № 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Среди них - образовательные организации, органы государственной власти, местного самоуправления, комиссии и подразделения по делам несовершеннолетних.

Становится ли преступлений среди подростков меньше и жалко ли судье детей-преступников?

Александр Михайленко: Судья испытывает эмоции, как и любой другой человек. Каждое дело он пропускает через себя, его тоже одолевают сомнения, и это нормально. Судья постоянно сдает экзамен на профпригодность, ведь ему нужно принять совершенно определенное решение. С 2015 года мы интегрируем медиацию в уголовное судопроизводство с участием несовершеннолетних, ведем мониторинг уровня повторных правонарушений среди осужденных детей. По сравнению с предыдущими годами в 2018-м мы отметили снижение подростковой преступности среди ребят, участвовавших в медиации.

Ключевой вопрос

Цель медиации с участием несовершеннолетних - примирение?

Александр Михайленко: Целей несколько: это и защита прав потерпевшего, подсудимого, и профилактика правонарушений. Подросток должен осознать свой проступок, возместить ущерб, раскаяться и впредь не преступать закон. Уральский центр медиации и центр "Форпост" сопровождают несовершеннолетних на всех стадиях судебного процесса. Мы продолжаем общаться и после окончания разбирательства. Суд взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления, организаторами детских кружков и спортивных секций. Это деятельность, требующая постоянного генерирования идей и поиска новых подходов к трудным подросткам.

Достучаться до их души - самое главное. К примеру, проект "Клуб встреч с интересными людьми" помогает нашим подопечным раскрыться и перенять позитивный опыт земляков. Гостями клуба уже стали мастера спорта, ведущий "4 канала", композитор. Они рассказывали о своем детстве и о пути к успеху. Вместе с ребятами и их семьями мы посещаем музеи, а прошлым летом на стадионе ФК "Урал" устраивали матч между детьми группы риска Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Нам важно, чтобы осужденные ребята были чем-то заняты и находились в поле зрения взрослых.

Рядом с наставником

В Югре над подростками-сиротами уже больше года шефствуют несколько высокопоставленных чиновников. Началось с того, что в регионе запустили проект "Наставники: не рядом, а вместе". Десять членов правительства, включая губернатора, его заместителей и помощников, стали личными наставниками детей-сирот. Суть задуманного - в живом общении: ребенок, оставшийся без родителей, может обратиться к состоявшемуся человеку с любым вопросом, будь то отношения со сверстниками или трудности в выборе профессии. Интересно, что чиновники взялись опекать в том числе и трудных подростков, например, в состоянии ремиссии после лечения от наркомании. Первая часть проекта завершилась полгода назад, но наставники и их подопечные продолжают встречаться, созваниваются, общаются друг с другом. Теперь эстафету наставничества подхватили руководители многих югорских городов.

Справка "РГ"

Александр Михайленко родился 9 января 1965 года в селе Анновка Кировоградской области. В 1995-м окончил Уральскую государственную юридическую академию, с ноября 1997 года работал судьей Верхотурского районного суда Свердловской области. С ноября 2006-го по июль 2015 года - председатель Березовского городского суда. Затем был назначен на шестилетний срок полномочий председателем Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. Имеет пятый квалификационный класс судьи.

На заметку

Если вы хотите помогать судьям Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга работать с осужденными подростками, обращайтесь в приемную председателя суда: тел. (343) 327-14-28.