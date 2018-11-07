Реку Припять отнесут к рыболовным угодьям

В Беларуси на участке реки Припять на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника спустя 32 года после аварии на Чернобыльской АЭС вновь разрешено удить рыбу. Заповедник находится на территории трех районов страны и его площадь 215 тысяч гектаров.

После аварии заповедник стал резерватом. Указ, направленный на повышение эффективности хозяйственной деятельности заповедника, подписан белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Откорректированным указом предусмотрено отнесение реки Припять, находящейся в границах заповедника, к рыболовным угодьям и передачу их заповеднику для ведения промыслового рыболовства", - прокомментировали в пресс-службе Лукашенко.

Место, конечно, там "клевое", рыбы полно. Ведь на этот участок долгое время с удочкой заглядывали разве что браконьеры - все прибрежные деревни по вполне понятным причинам отселены. В белорусском министерстве по чрезвычайным ситуациям (ведомстве, в чьем ведении находится Полесский радиационный заповедник) особо подчеркивают: о том, что на режимную территорию запустят любого желающего с удочкой, речи, конечно же, не идет. Рыболовством там смогут заниматься исключительно промысловые бригады, работающие на заповедник. Что касается загрязнения радиоактивными веществами, то вода в реке проточная. Рыба в любом случае мигрирует, поэтому говорить, что она здесь грязнее, чем за границами этой особой охраняемой территории, где рыболовство разрешено, не приходится.