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07.11.2018 23:46
Рубрика: Экономика

Реструктуризацию ипотеки могут оставить лишь заемщикам с единственным жильем

Текст: Юлия Кривошапко

Ассоциации российских банков (АРБ) предложила дать право на реструктуризацию ипотеки только тем заемщикам, для которых жильё, купленное в кредит, является единственным.

Фото: Photoxpress.ru
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"Представляется недопустимым внедрение механизма принудительной реструктуризации задолженности для заемщиков, имеющих в собственности несколько жилых помещений или жилое помещение с очень большой площадью, т.е. для заемщиков, которые могут выйти из трудной жизненной ситуации путем совершения сделок с такими жилыми помещениями", - говорится в заявлении Ассоциации, направленном в Банк России.

Фото: depositphotos.com
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По условиям законопроекта, к которому ЦБ привлёк банковское сообщество, заёмщик вправе потребовать у кредитной организации изменения графика ипотечных платежей, если среднемесячный совокупный доход его семьи, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате подачи заявления, уменьшился не менее чем на тридцать процентов по сравнению с совокупным доходом, рассчитанным на дату заключения договора.

Также в списке требований критерии по сумме неисполненных обязательств заёмщика: они не должны превышать десять миллионов рублей. С момента заключения договора, обеспеченного ипотекой, должно пройти более двенадцати месяцев, а с момента предыдущей реструктуризации (разрешается только однократная) - более пяти лет.

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