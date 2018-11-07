РФ и КНР согласуют список предприятий-экспортеров молока и мяса

Россия и Китай после подписания 7 ноября протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции согласуют список предприятий-экспортеров этой продукции, отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Речь идет не о поставках мороженного, которое так любят китайцы, а коровьего молока, молока коз и овец, сгущенных и не сгущенных сливок, пахты, йогуртов, кефира, молочной сыворотки, сливочного масла, сыра, творога и казеина.

Первые поставки животноводческой продукции из России в Китай могут начаться в 2018 году, сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его мнению, китайский рынок является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта.