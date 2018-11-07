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07.11.2018 15:19
Рубрика: Спорт

Рианчо: Игроков "Спартака" нужно оградить от негативного фона

Текст: Данила Жиляев
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". О самой игре было сказано крайне мало, а основной темой для обсуждения все равно осталась кризисная ситуация, в которой "красно-белые" находятся в последнее время.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Вместе с испанским специалистом на пресс-конференцию пришел парагваец Лоренсо Мельгарехо. Руководитель пресс-службы клуба Леонид Трахтенберг, представляя игрока, отметил, что сейчас Лоренсо является защитником, но вообще, может сыграть на любой позиции, даже вратарской. А Рауля Рианчо Трахтенберг назвал, что интересно, главным тренером - без приставки "исполняющий обязанности".

Фото: REUTERS/ Tony Gentile
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Сам испанец, впрочем, не забыл о своем статусе и в очередной раз неоднократно подчеркнул, что, пока он находится на тренерской позиции, готов сделать все ради успехов команды. Получается пока, как известно, не очень, на что, разумеется, обратили внимание и представители прессы. Любопытно, что наиболее активными оказались шотландские журналисты, хотя и по-русски вопросов было задано немало.

Рауль, в прошлый раз, комментируя неудачную игру "Спартака", вы сказали, что после дождя всегда выходит солнце. Выглянет ли оно завтра? Есть ли надежда на яркую игру команды?

Рауль Рианчо: Да, я надеюсь, что мы увидим и солнце, и яркую игру. Без солнца тяжело всем, и это касается не только футбола. Несмотря на метафору, нам предстоит очень важная игра. У "Спартака" еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, и для этого обязательно надо выигрывать. Когда ты играешь по три матча в неделю, замены, которые приходится делать, не несут серьезной тактической нагрузки. И для тренера в такой момент самая важная задача - восстанавливать футболистов от игры к игре, помогать эмоционально и давать им стимулы. Эта работа носит психологический характер с небольшими вкраплениями тактики.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Изменится ли игра "Спартака" по сравнению с матчем в Шотландии?

Рауль Рианчо: Безусловно, игра будет другой. В Шотландии мы играли вторым номером, старались удержать нулевой счет и по возможности переломить ход встречи. Но завтра мы играем дома, потому будем действовать первым номером и атаковать.

Будет ли матч сложнее из-за непростых взаимоотношений с болельщиками и из-за всего, что сейчас происходит вокруг "Спартака"?

Фото: REUTERS/ Lee Smith
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Рауль Рианчо: Я работник клуба, получаю в нем зарплату. И моя обязанность в этой ситуации - максимально защитить игроков от внешних раздражителей. Я стараюсь брать удар на себя, потому что самое главное - это футболисты, именно они выходят на поле, и они должны быть максимально настроены. Конечно, в такой атмосфере играть непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы выступить удачно. Игроки могут показать свои лучшие качества, только когда нет давления, когда они чувствуют себя спокойно и могут максимально настроиться.

У "Спартака" не складываются дела в РПЛ и в Лиге Европы. Как расслабить игроков, отвлечь от неудач, разгрузить психологически? Может, провести неспортивное мероприятие, сходить с ними в ресторан?

Рауль Рианчо: Я бы, конечно, хотел куда-то сходить вместе с командой, но на данный момент наш график этого не позволяет. Самолет, гостиница, стадион, обратная дорога - все. Единственное, что мы сейчас можем сделать - это не загружать игроков тактическими схемами, упражнениями. Если бы у нас был двухнедельный перерыв, можно было бы устроить сбор и поехать, например в Марбелью, а там всем вместе где-нибудь поужинать. Мы делаем то, что можем. Вчера, к примеру, играли в теннисбол, чтобы расслабиться.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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С чем связана ротация в составе команды от матча к матчу? Каким будет состав на предстоящую игру?

Рауль Рианчо: А у меня встречный вопрос. Если бы мы в матче с "Рубином" не сделали замены и не пропустили на последних секундах, вы сочли бы меня тактическим гением? Потом мы снова сделали замены и выиграли кубковый матч с "Анжи". В игре с "Уралом" нам просто не повезло - вы видели статистику? Сколько у нас был подходов, ударов в створ ворот? Больше, чем у соперника, но при этом мы проиграли, таков футбол. Вы говорите о заменах. Сделал бы я их снова в следующих матчах? Да. Что касается состава на завтра, вам я его не открою, скажу только футболистам. Но вам понравится, я обещаю. Более того, я не держу состав в секрете до последних минут, а игрокам и вовсе говорю утром, чтобы они могли сообщить своим близким, что сегодня играют. А журналистам я состав не скажу.

Традиционно, гораздо меньше внимания было уделено игроку, пришедшему на пресс-конференцию вместе с тренером. Тем не менее, и в адрес Мельгарехо прозвучал вопрос. Парагваец объяснил значимость победы в предстоящей игре.

"Безусловно, эта игра очень важна, мы хотим выйти из группы. И кроме того, нам важно победить, чтобы почувствовать уверенность в себе, мы должны начать победную серию. Тренер сказал, что мы должны делать, и я считаю, что мы готовы", - резюмировал Лоренсо.

"Спартак" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице группы G, набрав два очка. Предыдущая встреча с "Рейнджерс" закончилась вничью 0:0. Ответная игра состоится в Москве в четверг 8 ноября и начнется в 20:55 по столичному времени.

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