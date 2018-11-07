Роспотребнадзор напомнил о псевдоскидках во время новогодних распродаж

Роспотребнадзор предупреждает россиян о том, что некоторые продавцы пользуются предновогодней суматохой и не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций и распродаж.

Рекомендации, как не стать жертвой не чистых на руку предпринимателей, опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату в том же порядке, что и обычный товар, если он не подошел потребителю, в течение 14 дней.

Можно потребовать заменить товар, купленный по скидке, если там были обнаружены недостатки.

Не менее важно, что покупатель имеет право в доступной для него форме получить информацию о товаре и условиях "скидочной" акции.

По закону "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, отмечается в сообщении ведомства.