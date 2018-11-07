Россия начнет поставлять животноводческую продукцию в Китай

Первые партии российской продукции в Китай могут отправиться уже в этом году, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали в среду, 7 ноября, сообщили в Минсельхозе.

"В ходе визита в КНР достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции. Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году", - приводит слова Дмитрия Патрушева пресс-служба ведомства.

Прежде всего речь идет о поставках на китайский рынок российской птицеводческой продукции, коровьего, козьего и овечьего молока и продуктов их переработки. КНР является одним из приоритетных рынков для российского экспорта, потому работа по расширению доступа российской сельхозпродукции в Китай будет продолжена, подчеркивают в Минсельхозе.

Кроме того, Россия и Китай будут совместно развивать агропромышленный комплекс Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. План действий в этом направлении также подписан 7 ноября главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу в рамках встречи глав правительств двух государств в Пекине. В частности, предполагается улучшать сельскохозяйственную инфраструктуру, повышать уровень обеспечения оборудованием, развивать науку и технику, наращивать объемы производства сельхозпродукции. В числе основных направлений сотрудничества - строительство зерновых, маслоперерабатывающих, животноводческих и рыбохозяйственных комплексов, выращивание сои и риса, развитие овощеводства, молочного и мясного животноводства, свиноводства и птицеводства. Также возможно создание унифицированных питомников, аквакультурных хозяйств, развитие переработки сельхозпродукции и внедрение инновационных сельскохозяйственных технологий и научных разработок, сообщили в Минсельхозе.