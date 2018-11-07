Россия полностью обеспечит внешний и внутренний спрос на зерно

Россия соберет на 20 миллионов тонн меньше зерновых в этом году, чем в прошлом. Однако внутренние потребности в зерне будут полностью обеспечены, хватит зерна и на экспорт, считают эксперты.

По данным минсельхоза на 6 ноября, в стране уже обработано почти 98 процентов общей площади уборки, собрано 114 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе. В прошлом году было собрано 135 миллионов тонн.

Однако снижение урожая на позициях России как мирового экспортера зерновых не скажется. "Россия сможет легко конкурировать на мировом рынке по качеству пшеницы и экспортировать 36 миллионов тонн", - пояснил "Российской газете" гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Сохраняются традиционные рынки - Египет, Турция, Вьетнам, открываются новые.

На внутреннюю обеспеченность зерновыми экспорт не влияет. "Мы экспортируем только продовольственную пшеницу в основном четвертого класса. Это тоже мукомольная пшеница, но низких кондиций. А на мукомольные цели внутри страны идет пшеница более высокого, третьего, класса", - поясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Фуражное зерно Россия не вывозит, то есть и животноводы внутри страны также кормами обеспечены, указывает он.

Другое дело цены. Внутренний рынок России как одного из крупнейших экспортеров зерновых зависит от мировой конъюнктуры. Мировые цены на зерно растут.

Для производителей это факт отрадный, но беспокоятся потребители. Некоторые представители мукомольных и хлебопекарных предприятий на этом фоне уже предупреждали о повышении стоимости продовольствия. Цены на зерно никак не влияют на стоимость продуктов питания, поясняют эксперты. "Два года назад, когда стоимость пшеницы была существенно ниже, чем сейчас, продовольствие не дешевело", - отмечает Владимир Петриченко. К тому же в последние три недели рынок зерновых уже начал снижаться, говорит Аркадий Злочевский.